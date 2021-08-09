ÖZET | Giresunspor-Fenerbahçe: 1-3

Fenerbahçe sezon öncesindeki son hazırlık maçında Süper Lig 'in yeni ekibi Giresunspor ile karşılaştı. Giresun Çotanak Stadı'ında oynanan mücadelede galip gelen taraf 2-1'lik sonuçla deplasman ekibi oldu.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Attila Szalai, 44. dakikada Serdar Dursun ve 76. dakikada Enner Valencia'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü ise 60. dakikada Joey Pelupessy kaydetti.

Yenilgi yüzü görmedi

Fenerbahçe bu sonuçla sezon öncesi oynadığı 7 hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi. Sarı lacivertliler, hazırlık maçlarından 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı ve sezon öncesi taraftarına umut verdi.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 5: Fenerbahçe etkili geldi. Mesut'un ara pasıyla son çizgiye inen Zajc'ın yaptığı etkili ortayı Güresunspor defansı savuşturdu.

Dakika 7: Fenerbahçe akın akın gol için bastırıyor. Serdar Dursun'un sert ve isabetli şutunda kaleci Okan nefis bir şekilde topu kornere gönderdi.

Dakika 8: Okan kalesinde devleşti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas'ın vuruşunda bir kez daha Giresunspor kalecisi gole izin vermedi.

Dakika 10: Giresunspor Balde ile etkili geldi. Balde'nin vuruşunda Altay kalesini gole kapattı.

Dakika 23 GOL: Fenerbahçe aradığı golü Szalai ile buldu ve Giresunspor karşısında skoru 1-0'a getirdi.









Dakika 44 GOL: Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Zajc'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Serdar Dursun topu kafayla ağlara gönderi ve skor 2-0'a geldi.









Dakika 45: İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ilkinci yarısı başladı.

Dakika 60 GOL: Giresunspor, Joey Pelupessy'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Dakika 76 GOL: Fenerbahçe, Enner Valencia'nın attığı golle farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Şimdi maçta skor 3-1...









Dakika 90: Mücadele sona erdi.

İşte ilk 11'ler

Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Hüsamettin, Douglas, Zeki Yavru, Joey, Nalepa, Flavio, Serginho, Esat, Balde.

Fenerbahçe: Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Ferdi, Osayi, Pelkas, Zajc, Mesüt Özil, Serdar Dursun.