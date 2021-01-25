ÖZET Giresunspor-Balıkesirspor maç sonucu: 1-0

TFF 1. Lig’de ilk kez çıktığı Çotanak Spor Kompleksi’nde Aydeniz Et Balıkesirspor’u konuk eden Giresunspor, rakibini 1-0 yendi. Giresunspor bu sonuçla üst üste yedinci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Hakan Keleş ve öğrencileri maç sonunda zaferin sevincini doyasıya yaşadı. Yeşil-Beyazlılar 7 maçlık galibiyet serisinin tamamını gol yemeden geçerek muhteşem bir istatistiğe imza attı. Maçın önemli anları ise şu şekilde gelişti: 14. dakikada Giresunspor’da Sergio sağ kanattan topu ceza sahasında bulunan Caner Hüseyin’e gönderdi. Caner Hüseyin’in kafa vuruşuyla topa yükselirken top kaleci Vukovic’te kaldı.

88’de gelen zafer

66. dakikada Giresunspor’da orta saha yakınlarından şut çeken Hayrullah’ın topu direkten döndü. 88. dakikada Giresunspor’da Hayrullah’ın rakip ceza sahasına gönderdiği topla oluşan karambolde Balde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



