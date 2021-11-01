(ÖZET) Giresunspor - Antalyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'de 11. hafta heyecanı bu akşam sona erdi. Haftanın kapanış maçında Giresunspor'la, Antalyaspor Çotanak Stadı'nda 3 puan mücadelesi verdi. Antalyaspor 20 ve 49. dakikalarda Fredy'nin attığı gollerle Nuri Şahin yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Giresunspor'a 90+5'te Fousseini Diabate'nin penaltıdan attığı tek gol puan için yetmedi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 12 yaparken, Giresun 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8' Süleymanov’un ara pasında Diabate topla ceza sahasında buluştu. Bu oyuncunun yerden gönderdiği topa Doukara gelişine vurdu. Defanstan dönen topu Diabate’nin tamamlamak istediği şutta top, az farkla auta gitti.

GOL

20' Antalyaspor öne geçti. Giresunsporlu oyuncular kendi yarı sahasından çıkmak isterken Fredy topu kaptı. Bu oyuncu ceza sahasına girdiği sırada yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

28' Giresunspor’un kontra atağında Süleymanov, Diabate’nin pasında ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı şutunda topu Boffen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

34' Ghacha’nın ara pasında ceza sahasında Doğukan Sinik meşin yuvarlak ile buluştu. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in sert vuruşunda Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

49' Antalyaspor farkı 2’ye çıkardı. Doğukan Sinik’in defansın arkasına attığı pasta ceza sahası içerisinde Bünyamin Balcı topla buluştu. Bu oyuncunun yerden çıkardığı topta Fredy sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2' Boffin, ceza sahası içerisinde Balde’yi yere düşürdü. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

GOL

90+5' Fousseni Diabate penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu beliledi: 1-2.