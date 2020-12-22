ÖZET Giresunspor-Altınordu maç sonucu: 2-0

Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan, transfer yasağını kaldırıp kaliteli bir kadro kuran Giresunspor liderlik hedefine 15. haftada ulaştı. Yeşil-Beyazlılar haftaya 1 puan önünde, zirvenin ortağı olarak giren Altınordu’ya evinde şans tanımadı, 2-0’lık skorla rakibini devirip bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele hızlı başladı, ilk atak Hakan Keleş’in çalıştırdığı Giresun’dan geldi. Caner’in şutunda top az farkla üstten dışarı gitti. Bir dakika sonra Ahmet İlhan Özek ile konuk ekip tehlike yarattı, ancak gol gelmedi. 40’ta Ahmet İlhan’ın sağdan kullandığı kornerde Giresun’dan Balde’nin ters vuruşunda kaleci Onurcan çizgide topu kontrol etti. 43’te ev sahibi ekipten Nalepa’nın vuruşunda top üst direkten çıktı, devre başladığı gibi golsüz sona erdi.

Goller ikinci yarıda

İkinci yarı da karşılıklı ataklarla başladı, golü Giresunspor buldu. 67’de Nalepa sağdan ortaladı, Diarra’nın kafayla kale sahasının uzak köşesine aşırdığı topu oyuna ikinci yarıda giren Uzodimma kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 78’de Erol Can topu orta sahadan taşıdı, ceza sahasındaki Sergio ile buluşturdu, Brezilyalı forvet de bekletmeden Hayrullah ile oynadı. Genç sağ bek de topu düzeltip sol ayağıyla filelere gönderdi ve skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkaran Karadeniz ekibi, Tuzla’nın da Adana Demir deplasmanında kaybetmesiyle zirvenin yeni sahibi oldu.