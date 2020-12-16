ÖZET | Genoa - Milan maç sonucu: 2 - 2

Serie A'da namağlup lider konumda bulunan Milan, 12.hafta maçında Genoa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sezon oynadığı 12 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik alan ve yenilgi yaşamayan Milan, 28 puanla liderliğini sürdürdü ancak puan farkı azaldı

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı ve ilk golün pasını verdiği maç sonunda iki puan daha kaybeden Milan'ın ezeli rakibi Inter evinde Napoli'yi 1-0 yenince puanını 27 yaptı ve zirveye yaklaştı





Genoa: Perin, Goldaniga, Masiello, Bani, Ghiglione, Pellegrini, Shomurodov, Sturaro, Lerager, Pjaca, Destro

Milan 11: Donnarumma, Romagnoli, Kalulu, Calabria, Dalot, Kessie, Tonali, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic, Leao