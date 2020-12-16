ÖZET | Genoa - Milan maç sonucu: 2 - 2
Serie A'da namağlup lider konumda bulunan Milan, 12.hafta maçında Genoa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Son iki maçında berabere kalan ve 4 puan kaybeden Milan belki yenilmezlik serisini sürdürdü ancak Inter'in galip gelmesinin ardından takipçisi ile fark 1'e inmiş oldu. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta ilk golün pasını veren isim oldu
Serie A'da namağlup lider konumda bulunan Milan, 12.hafta maçında Genoa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sezon oynadığı 12 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik alan ve yenilgi yaşamayan Milan, 28 puanla liderliğini sürdürdü ancak puan farkı azaldı
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı ve ilk golün pasını verdiği maç sonunda iki puan daha kaybeden Milan'ın ezeli rakibi Inter evinde Napoli'yi 1-0 yenince puanını 27 yaptı ve zirveye yaklaştı
Genoa: Perin, Goldaniga, Masiello, Bani, Ghiglione, Pellegrini, Shomurodov, Sturaro, Lerager, Pjaca, Destro
Milan 11: Donnarumma, Romagnoli, Kalulu, Calabria, Dalot, Kessie, Tonali, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic, Leao