(ÖZET) Genoa - Inter maç sonucu: 0-0

İtalya Serie A'nın 27. hafta mücadelesinde Inter, Genoa'ya konuk oldu. İki ekip sahadan golsüz beraberlik ile ayrıldı.

0-0'lık skorla sona eren maçın ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Inter, 2. sırada kalarak zirve yarışında Milan'ın puan kaybettiği haftada eline geçen fırsatı değerlendiremedi.

Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 55 yaparken, Genoa ise 17 puana yükseldi.



