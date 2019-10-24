(ÖZET) Genk-Liverpool maç sonucu: 1-4

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Genk ile karşı karşıya geldi. Luminus Arena'da oynanan mücadelede gol düellosuna sahne oldu.

Maçın henüz başında Alex Oxlade-Chamberlain ile öne geçen Liverpool, rakibi karşısında devreyi 1-0 önde tamamladı. Chamberlain, kendisinin ve takımının ikinci golünü 57'de kaydederken, Genk'in direnci iyice kırıldı.

Skorun verdiği rahatlıkla ataklarını sıklaştıran Jurgen Klopp'un öğrencileri, 77'de Mane, 87'de ise Salah'la farkı 4'e çıkardı.

Maçın skorunu ise Genk forması giyen Odey belirledi. 88'de gelen bu golün ardında 90 dakika Liverpool'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 6 puana yükseldi ve 2. sıraya yerleşti. Genk ise 1 puanla son sırada kaldı.

E Grubu'nda oynanan diğer maçta Napoli, deplasmanda RB Salzburg'u 3-2 mağlup etti.



