(ÖZET) Gençlerbirliği-Ümraniyespor maç sonucu: 2-4

Süper Lig 'e yükselmeyi daha önce garantileyen Ümraniyespor, 36. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda Başkent ekibini 4-2 mağlup eden İstanbul ekibi, 2021/22 sezonunu 70 puanla Ankaragücü'nün averajla önünde lider tamamladı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren goller; 2. ve 36. dakikalarda Yonathan del Valle, 50. dakikada Antonio Mrsic ile 80. dakikada Onur Ayık'tan geldi. 48 puanla sezona nokta koyan 13. sıradaki Gençlerbirliği'nin sayılarını ise 11. ve 59. dakikalarda Sandro Lima kaydetti.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada sol kanatta topla ceza sahası içine giren Rodriguez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

11. dakikada sol kanattan topu alan Kazenga'nın ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Lima topu kaleye gönderdi. 1-1

36. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Rodriguez, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

50. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alıcı’nın pasında kale önünde Lima topu filelere yolladı. 2-3

80. dakikada sol kale direğinden dönen topu Onur Ayık tamamladı. 2-4

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Hüsnü Emre Çemlimli xx, Kemal Elmas xx, Ali Yılmaz xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert x (Ömürcan Artan dk. 46 x), Abdullah Şahindere x (İlker Karakaş dk. 83 ?), Gökhan Gül xx, Muhammed Bayır xx, Grechyshkin xx, Aksel Aktaş xx (Rahmetullah Berişbek dk. 73 x), Barış Alıcı xxx, Sallalich x (Serdarcan Eralp dk. 83 ?), Kazenga xx (Tshibola dk. 83 ?), Lima xx

Yedekler: Atalay Gökçe, Ulusoy Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Arda Kızıldağ, Furkan Şeker

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Ümraniyespor: Anıl Demir xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Mustafa Eser xx, Ercan Coşkun xx (Faruk Can Genç dk. 63 x), Mustafa Can Karagöz x, Hasic xx (Bammou dk. 63 x), Fatih Yiğit Şentürk xx (Oğuz Gürbulak dk. 70 x), Mrsic xx (Atalay Babacan dk. 77 x), Rodriguez xxx (Onur Ayık dk. 70 xx), Camara xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzcan Çalışkan, Ege İshakoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Rodriguez (dk. 2 ve 36), Mrsic (dk. 50), Onur Ayık (dk. 80) (Ümraniyespor), Lima (dk. 11 ve 59)(Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Mrsic (Ümraniyespor), Tshibola (Gençlerbirliği)