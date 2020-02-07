(ÖZET) Gençlerbirliği - Trabzonspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanında da kazandı ve ligin ikinci yarısında puan kaybetmeme serisini 3 maça çıkardı.

1 maç eksiği olmasına rağmen zirve yarışında büyük avantaj yakalayan Bordo Mavililer'de goller 79'da penaltıdan Jose Sosa ve 83'te Anthony Nwakaeme'den geldi.

Sörloth ise uzatma dakikalarında Fabricio Baiano ile girdiği tartışmada yaptığı müdahaleden dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Norveçli yıldız, hafta içi BŞB Erzurumspor'la oynanacak olan kupa maçı ve gelecek hafta ligdeki büyük öneme sahip Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Maçtan dakikalar...

7. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Trabzonspor’da Guilherme’nin ortasına Campi vurdu. Gençlerbirliği savunma oyuncularının markajında kalan Campi etkili bir vuruş gerçekleştiremedi ve top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

11. dakikada sol kanattan kullanılan Gençlerbirliği serbest vuruşunda Trabzonspor savunması topu karşıladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sessegnon etkili bir vuruş yaptı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, topu güçlükle bloke etti ve kornere çeldi.

17. dakikada Gençlerbirliği takımında Candeias sağ kanattan etkili bir çalımla ceza sahasına girdi. Kaleye teğet açtığı ortada Gençlerbirliği taraftarını heyecanlandıran Candeias’ın ortasına hiçbir takımı arkadaşı dokunamadı.

24. dakikada Trabzonspor atağını kesen Sefa Yılmaz, sağ kanattan hareketlenen Candeias’ın önüne etkili bir ara pası verdi. Candeias’ın açtığı ortada müsait bir pozisyonda topla buluşan Nadir, boş kaleye topu kalenin üstünden dışarı vurdu.

47. dakikada Trabzonspor’da Guilherme sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu arka direkte Sörloth’la buluşturdu. Pozisyon, Sörloth’un vurduğu kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt’in kurtarışıyla sonuçlandı.

54. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Trabzonspor’da Nwakaeme ceza yayı üzerinde şık bir çalımla rakibini ekarte etti. Kaleyi önüne aldığında çektiği etkili şutu kaleci Nordfeldt topu 90’dan çeldi. Boşta kalan topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

73. dakikada Trabzonspor yarı sahasından atılan topa Sörloth hareketlendi. Savunma oyuncusuyla girdiği omuz omuza mücadeleyi kazanarak kaleyi karşısına alan Sörloth kalecinin kapattığı köşeye topu vurdu. Nordfeldt topu güçlükle kornere çeldi.

75. dakikada Trabzonspor takımında Sosa’nın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir Trabzonsporlu oyuncu dokunamadı. Bu sırada Gençlerbirliği takımında Nadir Çiftçi’nin yaptığı faul sonrası hakem VAR’a başvurdu ve penaltı kararını verdi.

79. dakikada topun başına geçen Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

83. dakikada ceza sahası içerisinde Sörloth topu kafayla Nwakaeme’nin önüne indirdi. Nwakaeme’nin vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2

90+3. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Sörloth kırmızı kartla oyundan atıldı.