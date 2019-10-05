Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu maça kadar Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere son 4 resmi maçında 1 gol atabilen Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında da gol sorununu çözemedi. Gençlerbirliği ise bu sezon ligde gol yemediği ilk maçı oynadı.

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Gençlerbirliği zorlu mücadeleye Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Fabricio Baiano, Rahmetullah Berişbek, Daniel Candeias, Floyd Ayite, Giovanni Sio ilk 11'yle başladı.

Galatasaray; Falcao, Luyindama, Lemina'nın sakatlıkları nedeniyle kadroda olmadığı Seri'nin ise yedek başladığı maça Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Marcao, Ryan Donk, Mariano, Steven Nzonzi, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Florin Andone ilk 11'yle çıktı.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

1. dakikada ev sahibi Gençlerbirliği gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topa Sio hareketlendi. Muslera müdahalesi ile rakibine gol şansı vermedi.

2. dakikada bu kez Galatasaray etkili geldi. Sol kanatta Feghouli'nin pasıyla hareketlenen Andone, dar açıdan istediği vuruşu yapamadı.

7. dakikada Galatasaray, Ryan Babel ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Hollandalı oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşu Gençlerbirliği savunmasında Flavio çizgide çıkararak kornere yolladı.

SARI KART | Galatasaray'da Ryan Donk, 8. dakikada Gençlerbirliği'nden Baiano'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gençlerbirliği'nde sakatlanan Fabricio Baiano, 10. dakikada yerini Berat Özdemir'e bıraktı.

19. dakikada Belhanda & Feghouli ikilisinin hücumda paslaşırken kaybettikleri top sonrası Gençlerbirliği, Sessegnon ile hızlı hücum şansı yakaladı. Beninli oyuncunun sağ kanada verdiği pasta Candeias'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş direk dibinden dışarı gitti.

23. dakikada Gençlerbirliği'nde Ayite, ceza sahası dışından şut imkanı yakaladı. Togolu oyuncunun gelişine yaptığı etkisiz vuruş Muslera'da kaldı.

SARI KART | Galatasaray'da Mariano, 29. dakikada Ayite'nin sırtına kasti şekilde vurarak sarı kart gördü.

Galatasaray, Babel'le gole yaklaştı!

30. dakikada Feghouli'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Babel, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaparken Flavio müdahalesi ile topun kornere gitmesini sağladı.

34. dakikada Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda yine paslaşarak ceza sahası ön çizgisine geldiler. Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Ertaç'ta kaldı.

40. dakikada Gençlerbirliği, sol kanattan oldukça etkili geldi. Sessegnon'un içeri çevirdiği topta Candeias'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş savunmadan geri döndü.

41. dakikada Sessegnon, uzaktan şansını denerken top kaleci Muslera'da kaldı.

42. dakikada Gençlerbirliği, Galatasaray korneri sonrası hızlı hücum şansı yakaladı. Ayite'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

SARI KART | 51. dakikada Gençlerbirliği'nde Flavio, Andone'ya müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 52. dakikada Galatasaray'da sakatlık problemi yaşayan Feghouli kenara gelirken Jimmy Durmaz oyuna dahil oldu.

54. dakikada Ryan Babel, Gençlerbirliği ceza sahası içinde penaltı şüphesi taşıyan bir pozisyonda yerde kaldı. Fakat hakem Halil Umut Meler, Babel'in Mariano'nun pasında topu kontrol ederken elini kullandığını belirledi.

55. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ayite'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.

SARI KART | 56. dakikada Belhanda'yı faul ile durduran Polomat, Gençlerbirliği'nde sarı kart gören ikinci isim oldu.

61. dakikada Gençlerbirliği, tehlikeli geldi. Candeias'ın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruş takım arkadaşına çarparak yön değiştirdi ve dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 66. dakikada Galatasaray'da Selçuk İnan oyundan çıkarken Adem Büyük oyuna dahil oldu.

SARI KART | Gençlerbirliği'nin sağ beki Ahmet Oğuz, 70. dakikada Adem Büyük'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | Gençlerbirliği'nde Ryan Donk'u arkasından çekerek durduran Giovanni Sio, 71. dakikada sarı kart gördü.

73. dakikada Gençlerbirliği'nde Sio, uzak mesafeden öndeki Muslera'yı avlamak istedi. Uruguaylı kaleci, topu son anda kornere çeldi.

75. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanadında Sessegnon'un Mariano'nun arkasına attığı topta Muslera, Polomat'tan önce son anda topu aldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gençlerbirliği'nde sakatlanan Rahmetullah Berişbek oyundan çıkarken Bogdan Stancu oyuna dahil oldu.

80. dakikada sol kanattan yapılan orta sonrasında Gençlerbirliği'nde Stancu, topu kafayla indirdi ve Ayite'nin gelişine yaptığı vuruş, Galatasaray savunmasından döndü.

SARI KART | 81. dakikada Jimmy Durmaz ile Zargo Toure bir tartışma yaşadı. Pozisyon sonrası Zargo Toure, sarı kart gördü.

SARI KART | Galatasaray'da da Jimmy Durmaz, 81. dakikada sarı kart gördü.

83. dakikada Stancu'nun soldan yaptığı ortada Sio'nun zor pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruş Muslera'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Galatasaray'da Andone oyundan çıkarken Emre Mor oyuna dahil oldu.

KIRMIZI KART | 86. dakikada Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Gençlerbirliği'nde Ayite oyundan çıkarken Sefa Yılmaz oyuna girdi.

SARI KART | 90+1'de Galatasaray'da Belhanda, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

90+2. dakikada Jimmy Durmaz'ın çevirdiği topta Belhanda'nın penaltı noktasında yaptığı kontrol sonrası Gençlerbirliği savunması şut şansını vermedi ve topu uzaklaştırdılar.

SARI KART | 90+6. dakikada Emre Mor'u faulle durduran Berat Özdemir, sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.