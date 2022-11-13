(ÖZET) Gençlerbirliği-Eyüpspor maç sonucu: 0-2

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda Ryan Babel (P) ve Pa Dibba'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. 9 maçtır kaybetmeyen Eflatun Sarılılar, üst üste 4. galibiyetini aldı ve fire vermeden 30 puanla liderliğini sürdürdü. 10 maçtır kazanamayan Başkent ekibi ise 7 puanla 18. basamakta haftayı tamamladı.

Maçtan dakikalar:

20’nci dakikada gelişen Eyüpspor atağında Ahmed Ildız, ceza sahası dışında topla buluştu. Ildız’ın doğrudan kaleye gönderdiği vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

24’üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Sağ tarafta topla buluşan Barış Alıcı, çalımlarla ilerleyerek sağdan ceza sahasına girdi ve topu ceza sahası içerisinde bulunan Serdarcan Eralp’e gönderdi. Gelen topu doğrudan kaleye gönderen Serdarcan Eralp’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

52’nci dakikada gelişen Eyüpspor atağında sol taraftan Ryan Babel topu sürerek rakip kaleye doğru ilerledi. Babel’in pasında Gençlerbirliği savunması topa müdahale etti. Gençlerbirliği’nin savunmadan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

54’üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Kontra atağa çıkan kırmızı-siyahlı ekip rakibini az adamla yakaladı. Ceza sahası çizgisinin önüne kadar topu taşıyan Serdarcan Eralp, pasını sağ taraftan ceza sahasına giren Sami Gökhan Altıparmak’a verdi. Topla buluşan Sami Gökhan Altıparmak’ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

72’nci dakikada Eyüpsspor penaltı kazandı. Sağ kanattan süratle topu sürerek ceza sahası içerisine giren Francis Ezeh’in içeriye çevirdiği topta Abdullah Şahindere meşin yuvarlağa müdahale etti. Maçın hakemi Cihan Aydın, Abdullah Şahindere’nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

76’ncı dakikada kazanılan penaltı için topun başına Ryan Babel geçti. Babel, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

85’inci dakikada Eyüpspor farkı 2’ye çıkardı. Bekir Yılmaz’ın savunma arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Amat Dibba, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi ama pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı. Yapılan itirazlar sonucu Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına giden maçın hakemi Cihan Aydın, yapılan incelemeler sonucu golü geçerli saydı. 2-0

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Eyüpspor, Gençlerbirliği deplasmanından 2-0 üstünlükle ayrıldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Cem Özbay

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman – Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Dmytro Grechyshkin (Dk. 86 Aksel Aktaş), Barış Alıcı, Oleksandr Balyaev (Dk. 77 Ahmet Arda Tuzcu), Serdarcan Eralp, Abdullah Şahindere, Sami Gökhan Altıparmak

EYÜPSPOR: Harun Tekin – Murat Uçar, Alparslan Öztürk, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Dk. 83 Bekir Yılmaz), Jesse Sekidika (Dk. 46 Francis Ezeh), Emeka Eze (Dk. 90 Kaan Demir), Ryan Babel (Dk. 90 Can Bayırkan), Stephane Badji (Dk. 57 Amat Dibba)

GOLLER: Dk. 76 (P) Ryan Babel, Dk. 85 Amat Dibba (Eyüpspor)

SARI KART: Muhammed Bayır, Gökhan Gül (Gençlerbirliği), Ahmed Ildız, Ömer Bayram, Ryan Babel (Eyüpspor)