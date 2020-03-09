(ÖZET) Gençlerbirliği - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Düşme hattından tamamen kopmayı hedefleyen Gençlerbirliği ile Antalyaspor, 25. haftanın kapanış mücadelesinde kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi 0-0 sona ererken, goller ikinci yarı geldi.

53'te Mats Seuntjens'le paslaşan Giovanni Sio, yerden sert bir vuruş yaptı ve Boffin'i geçen top ağlarla buluştu. Golün ardından net fırsatları değerlendiremeyen Gençlerbirliği'ne cezayı 82'de Podolski kesti.

82'de Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde kendisini unutturan Alman yıldız, topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi. Tecrübeli futbolcu, ligde son üç maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Başkent ekibi, 28 puanla 11., Antalyaspor ise 27 puanla 12. sırada haftayı kapattı.

Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

Başkent ekibinde Arda Kızıldağ, Polomat, Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Stancu sakatlığı, Candeias ise cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemedi. Kırmızı-Beyazlılar’da ise Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekte Kurtuluş ile Salih Dursun, devam eden sakatlıkları nedeniyle Celustka da kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakan isimler oldular.



