ÖZET | Gençlerbirliği-Antalyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele düzeyi yüksek ancak gol pozisyonu kısır bir şekilde geçen maçta kazanan taraf Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren isim 7. dakikada Sidney Sam oldu. Bu sonuçla Başkent temsilcisinin kötü gidişatı devam etti ve 4 maçlık yenilgi serisi 5'e çıkmış oldu. Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen Akdeniz ekibi böyle yenilmemezlik serisini 6 maça çıkarmış oldu.

Alınan bu sonuçla Gençlerbirliği 19 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 29'a yükseltti.

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Maçtan dakikalar

Maçın ilk tehlikeli atağı 13. dakikada Antalyaspor'dan geldi. Sağ kanatta topla buluşan Fredy'nin ortasında Bünyamin ön direkte kafa vuruşunu yaptı ama top uzak kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

Mücadelenin 16. dakikasında Ani gelişen Gençlebirliği atağında sol kanattan ceza sahasına sokulan Stancu, Boffin'den de sıyrılıp son çizgide arka direğe doğru ortasını yaptı ama son anda Antalyaspor savunması araya girdi.

Maçta dakikalar 41'i gösterdiğinde Gençlerbirliği tehlikeyi yaratan taraf oldu. Candeias'ın soldan ortasında Stancu ön direkte dokunuşunu yaptı, yerden seken topu Boffin kornere çeldi ama öncesinde Rumen oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlandı ve ekipler soyunma odalarının yolunu tuttular. İlk yarıda mücadeleyi düzeyi yüksek ancak pozisyon açısından kısır bir maç oldu.

Mücadelenin 2. yarısı başladı. Her iki takımda maça başladıkları 11'lerle sahada yer aldı.

Maçın 49. dakikasından ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Orgill, Ayite'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ama hakem devam dedi.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde Antalyaspor'da zorunlu bir değişiklik yaptı. Akdeniz ekibinde sakatlanan Hakan Özmert oyuna devam edemedi. Onun yerine Omar Imeri oyuna dahil oldu.

Nuri Şahin sert vurdu

Mücadelenin 65. dakikasında Antalyaspor gole yaklaşan taraf oldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Nuri'nin sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Orgill cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 68. dakikasında Antalyaspor'da sarı kart gören Orgill, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Orgill rakibi ile çıktığı hava topunda dirseğini kullanınca Bahattin Şimşek tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın 80. dakikasında Gençlerbirliği'nde sarı kart gören Soner, 23. haftada oynanancak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Sydney Sam dengeyi değiştirdi

GOL | Mücadelenin 87. dakikasında Sidney Sam Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sol kanatta topla buluşan Fredy, rakibinden sıyrılıp ön direğe hareketlenen Sidney Sam'e aktardı pasın, o da müsait durumda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor 1-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdıran taraf olarak sahadan ayrıldı.

Maçın 11'leri

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Sam, Orgill, Kudriashov, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan.