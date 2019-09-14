(ÖZET) Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maç sonucu: 3-2

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk etti.

Uzun süre hafızalardan çıkmayacak maçta 5 gol, 3 kırmızı, 1 penaltı çıkarken ev sahibi ekip, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Gazişehir Gaziantep maçı 10 kişi tamamlarken Beşiktaş 9 kişiyle bitirdi.

Bu sonuçla Gazişehir, 4 hafta sonunda puanını 7'ye çıkarırken Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Gazişehir Gaziantep maça Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Morais, Aziz Tetteh, Diarra, Güray, Kayode, Twumasi ilk 11'yle başlarken Beşiktaş Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, N’Koudou, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, Güven kadrosuyla sahaya çıktı.

Maç başladı!

4. dakikada Beşiktaş üst üste ataklar gerçekleştirdiği sol kanattan korner kullandı. Kornerde savunmanın uzaklaştırdığı top sonrası Caner Erkin, bir kez daha sol kanattan topu içeri ortaladı. Vida'nın dahil olarak gol aradığı pozisyonda Gazişehir savunması topu uzaklaştırdı.

Kırmızı kart - penaltı - gol

KIRMIZI KART | 6. dakikada Vida'nın hatasında topu kapan Kayode, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Vida, arkadan gelerek Kayode'ye yaptığı hareketle penaltıya neden oldu ve kırmızı kartla da oyun dışında kaldı.

GOL | 8. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı vuruşunu kullanan Twumasi takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.

Vida'nın yerine Elneny

Domagoj Vida'nın kırmızı kartı sonrası Beşiktaş savunmasında Victor Ruiz'in yanına yeni transfer Mohamed Elneny geçti.

17. dakikada Gazişehir'de Oğuz Ceylan, etkili bir orta yaptı. Tehlikeli pozisyonda Karius, Kayode'den önce topu kontrol etmeyi başardı.

18. dakikada Victor Ruiz'in sağlıklı şekilde uzaklaştıramadığı top, Diarra'nın önünde kaldı. Malili oyuncunun vuruşunu Loris Karius kurtardı.

SARI KART | 19. dakikada Dorukhan Toköz ile mücadelesinde ayağını tehlikeli şekilde kaldıran Gazişehir Gaziantep'in Malili oyuncusu Souleymane Diarra maçın ilk sarı kartını gördü.

22. dakikada Gazişehir Gaziantep, ikinci gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta Kayode - Twumasi ikilisi Karius ile karşı karşıya kaldılar. Kayode'nin Twumasi'ye pasında Karius, araya girerek topu kontrol etti.

23. dakikada Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortaya Abdoulaye Diaby kafayla bir vuruş yaptı ama top yan ağlarda kaldı.

Direğe takıldılar!

25. dakikada Gazişehir'de Junior Morais'in yerden ceza sahası içine verdiği etkili pasta Twumasi'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topu Karius, kontrol etti.

Gazişehir büyük bir şansı daha kaçırdı!

30. dakikada Twumasi'nin sol kanattan içeri çevirdiği topta Kayode, bomboş pozisyonda kaleci Karius ile karşı karşıya geldi. Gelişine bir vuruş yapmak isteyen Kayode'nin şutu farklı şekilde auta gitti.

Bir kez daha direk!

31. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Oğuz Ceylan sağ kanattan etkili geldi. Sol ayağındaki topu rakibinden sıyrılarak sağ ayağına alan Oğuz'un sağ çaprazdan yaptığı mükemmel vuruş direkten döndü. Bu Gazişehir'in maçta ikinci direkten dönen topu oldu.

35. dakikada Beşiktaş'ta Abdoulaye Diaby, sağ çizgide rakibinden çok şık şekilde sıyrılarak ceza sahasının içine doğru yöneldi. Uzak noktaya yaptığı ortayı kontrol eden Caner Erkin, sol kanatta direkt kaleyi düşündü fakat kaleci Günay, kritik bir kurtarışla topu çıkardı.

38. dakikada yine sağ kanattan gelen Beşiktaş'ta Diaby'nin ortasını Kana-Biyik kafayla kornere uzaklaştırdı.

42. dakikada Gazişehir Gaziantep yine Kayode ile büyük bir fırsat yakaladı. Ljajic'in yaptığı top kaybı sonrası hızlı bir atağa çıkan Gazişehir'de 3'e 2 pozisyonda Kayode sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ama top direğin yanından auta gitti.

45+2'de Diarra'nın Beşiktaş savunmasının arkasına attığı tehlikeli topta Kayode, Ruiz'in yanından hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalacak pozisyon avantajını yakalasa da Karius kalesinden çıkarak topu uzaklaştırdı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı!

SARI KART | 47. dakikada Beşiktaş'ta Victor Ruiz, Diarra'ya müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 54. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Günay sarı kart gördü. Morais yerdeyken Diaby'nin oyuna devam etmesine tepki gösteren Günay, Beşiktaşlı oyuncularla bir gerginlik yaşamıştı.

SARI KART | 54. dakikada Günay ile tartışan Adem Ljajic de Beşiktaş'ta sarı kart gören isim oldu.

57. dakikada Beşiktaş'ta N'Koudou ceza sahası dışında sol çaprazdan uzak direğe bir vuruş yapmak istedi ama top üstten dışarı gitti.

GOL | 58. dakikada sağ kanattan taç atışını kullanan Gazişehir'de Kayode'nin ortasına Güray Vural, ceza sahası dışından topun gelişine yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Gazişehir'de Diarra oyundan çıkarken Chibsah oyuna dahil oldu.

62. dakikada Adem Ljajic, ceza sahası dışından şansını denerken top üstten auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 66. dakikada Beşiktaş'ta Diaby, Dorukhan kenara gelirken Tyler Boyd ve Atiba Hutchinson oyuna dahil oldular.

68. dakikada Beşiktaş'ta ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın dönerek yaptığı vuruş kaleci Günay'da kaldı.

70. dakikada Tyler Boyd'un sağ kanattan yapmak istediği orta, savunmaya çarparak kaleye yönelirken Günay topu kornere çeldi.

İki takıma da kırmızı kart!

KIRMIZI KART | 73. dakikada Kayode ile Elneny'nin ikili mücadelesi sonrası Kayode'nin dirseği, Elneny'nin pozisyon sonrası tekmesi nedeniyle oyun durdu. İlk olarak Elneny, sarı kart ile cezalandırılırken VAR incelemesi sonrası iki oyuncuya da 75. dakikada kırmızı kart çıktı.

SARI KART | Kayode'nin kırmızı kart görmesi sonrası 76. dakikada itirazlarda bulunan Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Sumudica da sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Gazişehir'de Twumasi oyundan çıkarken Muhammet Demir oyuna dahil oldu.

GOL | 79. dakikada Gazişehir etkili geldi ve Chibsah topu sola Güray'a aktardıktan sonra Güray Vural'ın yaptığı ortada altı pasın üzerinde topla buluştu ve tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Önce yardımcı hakemin ofsayt kararı verdiği pozisyon VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirildi: 3-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Gazişehir'de Güray Vural kenara gelirken Furkan Soyalp oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 83. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın kenara gelirken Umut Nayir oyuna dahil oldu.

GOL | 83. dakikada Beşiktaş'ta yeni oyuna giren Umut Nayir, ceza sahası içine hareketlenerek buluştuğu topta golü buldu: 3-1

GOL | 85. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Atiba Hutchinson, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2

SARI KART | Beşiktaş'ta rakip oyuncunun yere yatmasına tepki göstererek topu yere vuran Caner Erkin, 88. dakikada sarı kart gördü.

Karşılaşmanın sonuna 9 dakika ilave edildi.

90+2'de Beşiktaş, N'Koudou ile gole çok yaklaştı. Fransız oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş auta gitti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti!