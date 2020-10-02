(ÖZET) Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başladı. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden, 4 puan toplayan Trabzonspor, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan toplayabilen Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'u 3-1'le geçen Karadeniz ekibi, deplasmanda 1 puana razı oldu.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep, kötü gidişatı Trabzonspor maçında da sürdürdü. 64. dakikada Campi öne geçen Trabzonspor'a cevap 90'da Maxim ile geldi. Son dakikalarda heyecan fırtınası yaşanan maçta VAR kararı ile penaltı kararı çıktı, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Sumudica ile Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Flavio, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu beraberliğin ardından Trabzonspor 5, Gaziantep ise 3 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Trabzonspor 1. dakika dolmadan gole çok yaklaştı. Ceza sahasına doğru giren Abdülkadir, pasını Ekuban'a gönderdi. Golcü futbolcunun şutunu Günay, güçlükle çıkardı.

9' Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Muhammet Demir, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Andre'ye bıraktı.

13' Savunma arkasına atılan pasa Afobe hareketlendi, kalesini zamanında terk eden Günay topu kontrol etmeyi başardı.

20' Trabzonspor etkili geldi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay, güçlükle kornere çeldi.

22' Güray'ın sol kanatta yaptığı ortaya hareketlenen Andre'nin yaptığı şut, üstten auta çıktı.

25' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan çektiği şut savunmaya çarpıp kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

27' Trabzonspor'da Edgar Le sakatlanarak oyundan çıktı yerine Campi oyuna dahil oldu.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

50' Gaziantep'in Rumen futbolcusu Maxim, Baker'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

55' Trabzonspor'da Afobe, sağ kanatta topla buluştu ve pasını boş durumda olan Pereira'ya aktardı. Pereira'nın yaptığı ortayı Gaziantep, savunmasında Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

62' Gaziantep'in Brezilyalı defansı Junior Morais, Abdülkadir'i düşürdüğü pozisyonun ardından sarı kart gördü.

GOL | 64' Trabzonspor, öne geçti. Pereira'nın sağ kanattan yaptığı taç atışına harika yükselen Campi, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

65' Golün ardından Sumudica'dan iki değişiklik geldi. Güray'ın yerine Kenan, Jefferson'ın yerine Kozulj oyuna dahil oldu.

68' Oyuna yeni giren Kozulj, Trabzonspor'un hızlı atağında Abdülkadir Ömür'ü formasından çekti ve tehlikeyi önledi. Bu müdahale sonrası Kozulj, sarı kart gördü.

70' Gaziantep golü yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan ve Pereira'dan sıyrılan Maxim, kaleye sert bir şut gönderdi. Top çerçeveyi tutmadı.

72' Flavio, Kozulj'a yaptığı müdahale nedeniyle takımının ilk sarı kart gören ismi oldu.

73' Anthony Nwakaeme'nin yerine Bilal Başacıkoğlu, Caleb Ekuban'ın yerine ise Fousseni Diabate oyuna dahil oldu.

81' Trabzonspor'da Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan oyuna girdi.

83' Gaziantep FK'de Alin Tosca'nın yerine Enver Cenk Şahin oyuna girdi.

GOL | 90' 87. dakikada Trabzonspor ceha sahasında yaşanan pozisyonda topa dokunmak isteyen Maxim, Flavio'nun hamlesiyle yerde kaldı. Fırat Aydınus, oyunun devam ettirdi. Ardıdan VAR uyarısı geldi. Aydınus, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Gaziantep lehine penaltı kararı verdi ve Flavio'ya sarı kart gösterdi. Brezilyalı futbolcu, ikinci sarı karttan oyun dışı kalırken, penaltıda topun başına Maxim geçti. Rumen futbolcu, penaltıda hata yapmadı ve skoru eşitleyen golü kaydetti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

**

Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor ilk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe



