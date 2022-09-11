(ÖZET) Gaziantep FK-Ümraniyespor maç sonucu: 1-1

Gaziantep FK, Süper Lig 'in 6. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında alan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep, 3 puanı son anda kaçırdı. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmanın 59. dakikasında Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçti. 90. dakikada Antonio Mrsic, kazanılan penaltıda hata yapmadı ve Ümraniyespor eşitliği yakaladı, müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından 11 puana ulaşan Kırmızı Siyahlılar, haftayı 4. sırada tamamladı. Puanını 2'ye yükselten Recep Uçar'lı Ümraniyespor ise 17. sırada yer aldı. Ligin 7. haftasında Trabzonspor 'a konuk olacak Gaziantep, zorlu deplasmanda 3 puan peşinde olacak. İstanbul ekibi ise konuk edeceği Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Hanousek’in geri pasında Djilobodji topu kontrol edemeyince araya girerek topu alan Geraldo'nun şutunda kaleci Güray gole izin vermedi.

24. dakikada sol kanattan Oğuz’un kullandığı serbest atışta, ön direkte Avounou’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

30. dakikada ceza sahasına sokulan Geraldo'nun vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla ceza sahası dışında buluşan Kartal'ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

32. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hızla giren Geraldo pasında Serkan gelişine sert vurdu kaleci Günay bu pozisyonda başarılı oldu.

38. dakikada soldan ceza sahasına giren Avounou'nun pasında penaltı noktası üzerinde Oğuz'un sert şututop üstten direkten geri döndü.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

56. dakikada Glumac ceza sahası içinde Kitsiou’ya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

64. dakikada Avounou’nun soldan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruş kaleci Günay’da kaldı.

84. dakikada Del Valle’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

90. dakikada Onur soldan ceza sahasına doğru girdi, Markovic’in müdahalesi ile yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mrsic topu filelere yolladı. 1-1

Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Stat: Hatay

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx

Gaziantep FK: Günay xx, Hanousek xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou x (Ömürcan Artan dk. 70 xx), Mustafa xx, Jevtovic xxx (Luka Stankovski dk. 85 ?) Abdulkadir xx, Sagal xx (Markovic dk. 70 xx), Maxim xxx, Figueiredo xx (Mirza Cihan dk. 85 ?)

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Furkan Soyalp, Tomas Pekhart

Teknik Direktör: Erol Bulut

Ümraniyespor: Orkun xx, Lenjani xx (Adel Bettaieb dk. 84 ?), Glumac xx, Sackey xx, Kartal xx, Oğuz xx (Antonio Mrsic dk. 84 xxx), Avounou xx (Yonathan del Valle dk. 76 xx), Gheorghe xx (Metehan Mimaroğlu dk. 62 xx), Serkan x, Geraldo xx (Onur Ayık dk. 62 xx), Umut xx

Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Fatih Yiğit Şanlitürk,

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Maxim (dk. 59) (Gaziantep FK), Mrsic (dk. 90 pen.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Kitsiou, Djilobodji, Lazar Markovic (Gaziantep FK), Sackey, Avounou, Yonathan del Valle (Ümraniyespor)