(ÖZET) Gaziantep FK - Trabzonspor maç sonucu: 1 - 1

Gaziantep FK ile Trabzonspor Süper Lig'in 25. hafta maçında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Trabzonspor 1-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında 2 puandan oldu.

Bordo-Mavili takımın golünü 22. dakikada Caleb Ekuban atarken ev sahibi takımın golü 53. dakikada Kayode'den geldi.

Trabzonspor uzatma dakikalarında Nwakaeme ile bir gol bulsa da maçın hakemi pozisyon öncesinde faul nedeniyle golü VAR'a giderek iptal etti.

Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor 49 puana yükselirken, Gaziantep puanını 32'ye çıkarttı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'a konuk olacak.



