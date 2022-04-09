(ÖZET) Gaziantep FK - Trabzonspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 32. haftasında Gaziantep FK, lider Trabzonspor 'u ağırladı. Hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenen maçta gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan birer puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavili ekip puanını 72'ye yükseltti. Erol Bulut'un çalıştırdığı Antep ekibi ise puanını 41 yaptı.





Maçtan dakikalar

3'| Gaziantep FK, Denswil'in Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Caulker'ın kafa vuruşu sonrası top üstten auta gitti.

6'| Gaziantep FK'nın hızlı çıkmak isterken yaptığı faul sonrası Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Bordo-Mavili ekipte Abdülkadir Ömür topun başına geçti. Abdülkadir Ömür'ün şutunda top üstten auta çıktı.

12'| Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bruno Peres'in ortası savunmadan sektikten sonra Abdülkadir Ömür'ün uzaktan çektiği şut üstten auta gitti.

18'| Ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Muhammet yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden dışarı gitti.

Çizgiden çıktı

19'| Trabzonspor gole çok yaklaştı. Edin Visca'nın dip çizgiden ortasına kale sahası içinde Cornelius kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç topu çizgi üzerinde çelmeyi başardı.

26'| Gaziantep FK etkili geldi. Ceza sahasına girmeden uzak köşeye vuruşunu yapan Joao Figueiredo'nun şutunda Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi.

28'| Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderdiği topta, Maxim kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır yine kalesinde devleşerek gole izin vermedi.

Direkten döndü

33'| Gaziantep FK bir kez daha gole çok yaklaştı. Muhammet Demir'in penaltı noktası üzerinden ayağının dışıyla yaptığı vuruş Uğurcan Çakır'ın müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42'| Gaziqantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Maxim ortasını yaptı. Direkt kaleye yönelen top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

43'| Trabzonspor tehlikeli geldi. Marek Hamsik'in derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Edin Visca, vuruşunu yaptı. Top Günay Güvenç'te kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

49'| Gaziantep FK sağ kanattan paslaşarak geldi. Kitsiou'nun yerden ortasında Denswil araya girerek topu kornere attı.

50'| Trabzonspor etkili geldi. Visca'nın sıfıra inip içeri kestiği top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Penaltı noktası üzerinden Nwakaeme'nin çektiği şut savunmada kaldı.

Gol geçerlilik kazanmadı

54'| Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Muhammet Demir tamamladı ve topu ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.

57'| Trabzonspor hızlı atağında. Peres'in pasıyla savunma arkasına sarkan Edin Visca'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

65'| Gaziantep FK'nın hızlı atağında Muhammet Demir, ceza sahasına girerken yerde kaldı, maçın hakemi Erkan Özdamar devam kararı verdi.

79'| Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından şutu, yandan auta çıktı.

87'| Sol kanatta topu alan Visca orta açmak üzereyken ceza sahası içerisinde yerde yatan Kitsiou'yu gördü ve topu taca attı. Tecrübeli futbolcu bu hareketinin ardından tribünlerden alkış aldı.

MAÇ SONUCU | Mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlik ile ayrıldı.

Gaziantep FK-Trabzonspor 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius



