ÖZET | Gaziantep FK - Konyaspor maç sonucu: 3-2

Gaziantep FK ile Konyaspor Süper Lig 'de 14. hafta maçında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı maçta kazanan taraf ev sahibi takım oldu. Erol Bulut'un öğrencileri bu sezon sahasında çıktığı 7. maçta da mağlup olmadı.

Bu sonucun ardından Konyaspor 26 puanda kalırken Gaziantep FK 18 puana yükseldi.

Gaziantep FK gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakika | Djiloboji'nin hareketi sonrası Konyaspor penaltı kazandı... Ayrıca Djiloboji sarı kart gördü.

GOOOOL | 7. dakika Konyaspor Guilherme'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

10. dakika | Kitsiou'nun ortasında Muhammet Demir'in vuruşu direkten döndü. Gaziantep FK beraberlik golüne çok yaklaştı.

GOOOOL | 18. dakika Maxim'in kullandığı durap top sonrası Steven Caulker topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.

45. dakika | Bytyqi'nin sert vuruşunda kaleci Günay harika bir kurtarış yaptı ve topu kornere çeldi.

45+1 dakika | Gaziantep FK'da Dicko topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

1-1 | İLK YARI SONA ERDİ

GOOOOL 53. dakika | Muhammet Demir ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi skoru 2-1 yaptı.

GOOOOL 73. dakika | Cikalleshi skora eşitliği getiriyor. Golcü isim bu sezon 5. golünü kaydetti.

GOOOOL 86. dakika | Hamza Mendly'nin pasında Brezilyalı Joao Figueiredo durumu 3-2 yaptı

Gaziantep FK-Konyaspor muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Mendly, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet, Dicko

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi