Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Konyaspor 'u konuk etti. Ev sahibi ekip; normal süresi 0-0, uzatma devreleri 1-1 biten maçta rakibini penaltılarda 7-6 mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç ile 1-0 öne geçerken yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk maçına çıkan Konyaspor, rakibine 120+4 dakikada Mame Biram Diouf ile cevap verdi. Konyaspor, karşılaşmanın 120+2. dakikasında Guilherme ile bir penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.

Penaltı vuruşlarında Gaziantep FK, rakibine 7-6 üstünlük sağladı. Ev sahibi ekip, kullandığı 7 penaltıyı da gole çevirirken 6'da 6 ile başlayan Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı, 7. penaltıdan faydalanamayan isim oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muriç’in sert şutu kaleci Günay’da kaldı.

16. dakikada Gaziantep FK'da Lazar Markovic'in attığı gol, VAR'daki incelemede Ömürcan Artan'ın faul yaptığının tespiti sonucunda iptal edildi.

21. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç’ın vuruşu üstten auta çıktı.

26. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İkpeazu’nun dönerek yaptığı yerden vuruş kaleci Günay’ın kucağında kaldı.

45+2. dakikada Michalak’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İkpeazu’nun dönerek çektiği sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

60. dakikada sağ kanattan Maxim’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Jevtovic’in etkili kafa vuruşunu kaleci Erhan güçlükle kornere çeldi.

76. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Dıouf’un karşı karşıya vuruşunu kaleci Günay ayaklarıyla çıkardı.

81. dakikada Alexandru Maxim'in kafayla pasında ceza sahası dışında topla buluşan Joao Figueiredo'nun boş pozisyonda gelişine yaptığı şık vuruş az farkla auta gitti.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic’in sert şutu üstten çok az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi.

95. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortaya Dıouf’un iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

105. dakikada Maxim’in tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

GOL | 108. dakikada Lazar Markovic'in pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç, taşıdığı topta kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruş sonucunda Gaziantep FK'yı öne geçirdi: 1-0.

PENALTI | 119. dakikada Konyaspor'da arka direkte Francisco Calvo'nun yaptığı kafa vuruşu Angelo Sagal'a çarptı ve maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 120+2. dakikada Konyaspor'da Guilherme'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Günay Güvenç çıkardı.

GOL | 120+4. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı kornerde Uğurcan Yazğılı'dan seken topu arka direkte kafayla ağlara gönderen Mame Biram Diouf, skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın uzatma devreleri 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve mücadele penaltı atışlarına gitti.

Penaltılarda Gaziantep FK, kullandığı 7 vuruşu da gole çevirirken 6 vuruşu gole çeviren Konyaspor, Uğurcan Yazğılı'nın kaçırdığı penaltı vuruşu sonucunda kupaya veda etti.

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İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo.

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Muric, Bruno, Endri, Soner, Konrad, Uche Ikpeazu.