MENÜ

ÖZET | Gaziantep FK - Kocaelispor maç sonucu: 3-2

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
- A +
ÖZET | Gaziantep FK - Kocaelispor maç sonucu: 3-2

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'u konuk etti.

15. dakikada Kocaelispor, Bahattin Köse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Gaziantep FK, Zvonimir Kozulj'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

65. dakikada Gaziantep FK, Mirallas'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

81. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

88. dakikada Kocaelispor, Cerem Talha Dinçer'in attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...