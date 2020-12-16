ÖZET | Gaziantep FK - Kocaelispor maç sonucu: 3-2

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'u konuk etti.
15. dakikada Kocaelispor, Bahattin Köse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
39. dakikada Gaziantep FK, Zvonimir Kozulj'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
65. dakikada Gaziantep FK, Mirallas'ın attığı golle 2-1 öne geçti.
81. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
88. dakikada Kocaelispor, Cerem Talha Dinçer'in attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.