ÖZET - Gaziantep FK - Kayserispor maç sonucu 1-2

Gaziantep FK ile Kayserispor Süper Lig 'de 13. hafta maçında kozlarını paylaştı. Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle Kayserispor 2-1 kazanmayı bildi.

Ev sahibi takımın tek golünü 52. dakikada Furkan Soyalp atarken Kayserispor'un gollerini 41. dakikada Kemen ve 89. dakikada Ramazan Civelek kaydetti.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

Gaziantep FK gelecek hafta deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Konyaspor 'u konuk edecek.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

10. dakika | Gaziantep FK Kistou ile gole yaklaştı. Onun vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

14. dakika | Sagal'ın ortasında Ertuğurul kafa vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. Bir kez daha Gaziantep gole yaklaştı.

27. dakika | Bu kez Kayserispor gole yaklaştı. Gavranovic müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

31. dakika | Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Kitsou vuruşunu yaptı top bir kez daha direkten döndü.

GOOOOL | 41. dakikada Hosseini çalımla çıktı ve pasını Olivier Kemen'e verdi. Kemen güzel bir vuruşla konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

İLK YARI SONUCU | Gaziantep FK 0-1 Kayserispor

GOOOOL | 52. dakikada Furkan Soyalp harika bir kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

57. dakikada | Kayserispor gol arıyor. Üst üste ataklar. Campanharo'nun vuruşunu Günay çıkardı. Hemen ardından top direkten döndü.

GOOOOL | 89. dakika | Onur Bulut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Ramazan Civelek topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 11'leri

Gaziantep FK: Günay, Djibolodji, Ertuğrul, Kitsou, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Merkel, Maxim, Sagal, Figueiredo

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Gökhan, Mensah, Gavranovic



