ÖZET | Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-2

Süper Lig 'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa'yı konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleden deplasman ekibi, 3 puanla ayrıldı.

Mücadele yüksek tempolu ve bol pozisyonlu geçti. Kasımpaşa 5. ve 59. dakikalarda Isaac Thelin'in attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin son bölümünde puan için baskısını arttıran Gaziantep'in 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet'in golleriyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan İstanbul ekibi ise haftayı 37 puanda kapattı. İstanbul ekibi, hafta içi oynanacak bir sonraki hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Aytemiz Alanyaspor 'a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı

Dakika 5 GOL: Kasımpaşa, Thelin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Thelin, böylece bu sezon ligde 7. golünü kaydetti.

Dakika 23: Kasımpaşa takımından Isaac Thelin tarafından çekilen şutu kaleci Günay kontrol etti.

Dakika 45+3: Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 59 GOL: Sağ taraftan gelişen Kasımpaşa atağında Florent Hadergjonaj'ın çaprazdan vurduğu şuttu kaleci Günay çeldi. Geri dönen topu tamamlayan Thelin kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 63 GOL: Gaziantep, Dicko'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. Rashid'in ortasında Kenan'ın indirdiği topu Dikco ağlara gönderdi ve fark yeniden 1'e indi.

Dakika 84 GOL: Güray'ın sol kanattan yaptığı ortada Miranda'nın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu ceza sahası içerisinde tamamlayan Muhammet Demir skoru 2-2'ye getirdi.

Dakika 90+4: Mücadele 2-2 sona erdi.

Gaziantep FK - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Güray, Andre Sausa, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonoaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Hajradinovic, Bistrovic, Koomson, Varga, Thelin.