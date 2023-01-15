(ÖZET) Gaziantep FK - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Taraftarı önünde Galatasaray 'a derbi mücadelesini 3-0 kaybeden Fenerbahçe , Süper Lig 'de 18. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si deplasmanda kazanarak moral bulmak ve derbi hezimetini unutturmak istiyordu. Erol Bulut'un öğrencileri de sahasında 7 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi planlıyordu.

Hatayı affetmedi

8. dakikada kaleci Günay Güvenç ile stoper Ertuğrul Ersoy'un anlaşmazlığı sonucunda Enner Valencia topu boş kaleye göndererek kariyerinin en rahat gollerinden birini attı. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti, ev sahibi ekip de beraberlik için bastırdı. Kırmızı-Siyahlılar'ın ataklarında kaleci Altay'a gole izin vermezken, 45+2'de Michy Batshuayi ağları havalandırdı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk devre 1-0 sona erdi.

Sagal atıldı, Fenerbahçe bastırdı

İkinci yarı hızlı başladı. 55'te Stelios Kitsiou yay üzerinden yerden sert vurdu ve maça dengeyi getirdi. 70'te Angelo Sagal çift sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Kalan dakikalarda Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibinin üzerine gitti. Aranılan gol 90+2'de geldi! Rossi sağ kanattan getirdi, Valencia ceza alanında vurdu ve Sarı-Lacivertliler'i adeta ipten aldı, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Gaziantep'te hasret sürüyor

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38 yaptı ve zirveyle 4 puanlık farkını korudu. Gaziantep ise puanını 19 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

CANLI ANLATIM

1' Mustafa Kürşad Filiz mücadelenin ilk düdüğünü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL

8' Crespo sağ kanattan yaya doğru ortaladı, kaleci Günay çıktı, Ertuğrul dokundu, top bir anda Valencia'nın önünde kaldı ve Ekvadorlu yıldız boş filelere topu yolladı. Fenerbahçe 1-0 önde.

24' Maxim sol taraftan serbest vuruşu kullandı, Sagal kafayı vurdu, Altay çıkarttı.

28' Jevtovic sağ kanattan ayağının dışıyla arka direğe doğru ortaladı, Sagal gelişine vurdu, Altay kornere çelmeyi başardı.

40' Maxim sağ kanattan ortaladı, Markovic müsait pozisyonda kötü bir kafa vuruşu yaptı, aut.

45' İlk devrenin sonuna +6 ekleniyor.

GOL İPTAL

45+2' Emre Mor aradan oynadı, Batshuayi karşı karşıya ağları sarstı ancak ofsayt...

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

55' Maxim sol kanattan serbest vuruşu kullandı, savunma uzaklaştırdı, ceza yayı üzerinden Kitsiou yerden sert vurdu ve ağları havalandırdı. Skor şimdi 1-1.

KIRMIZI

70' 59'da sarı kart gören Sagal, 70'de önce Arao'ya faul yaptı, düdüğün ardından topa vurdu, hakem ikinci sarı kartı gösterip, kırmızı kartla tecrübeli oyuncuyu oyundan attı. Gaziantep FK 10 kişi!

90' Maçın sonuna +10 ekleniyor.

GOL

90+2' Rossi sağ kanattan getirdi, Valencia ceza alanında önünde rakibi olmasına rağmen yerden vurdu ve Günay çaresiz. Fenerbahçe uzatma dakikalarında 2-1 öne geçiyor.

Mücadele sona erdi.

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi







