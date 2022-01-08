ÖZET | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maç özeti: 3-1

Süper Lig 'de 19. hafta maçında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü kendi sahasında konuk ettiği maçta 3-1 yenmeyi başardı. Erol Bulut'un öğrencileri bu skorla beraber sahasında yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ev sahibi takımın gollerini 6. dakikada Furkan Soyalp, 18. dakikada Muhammet Demir ve 73'te Joao Figueiredo kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 50. dakikada Emre Mor'dan geldi.

Maçtan dakikalar...

2. dakikada Gaziantep FK'nın rakip ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta, Maxim'in yerden pasıyla topla buluşan Ertuğrul'un vuruşu üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

GOOOL | 6. dakikada Figueiredo'nun savunma arkasına pasında rakip yarı sahasında topla buluşan Furkan, kale önüne kadar ilerleyip aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

GOOOL | 16. dakikada Hamza Mendyl'nin sol kanattan ortaya Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

18. dakikada rakipten topu kapan Figueiredo'nun pasında topla buluşan Maxim'in savunma arkasına attığı meşin yuvarlağı tek vuruşla ağlara gönderen Muhammet Demir farkı ikiye çıkardı. 2-0

24. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza yayı önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Biglia'nun vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde topa ön direkte iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşu direkten döndü.

28. dakikada rakip ceza sahasının sağında topla buluşan Salibur'un ortasında topa gelişine vuran Borini'nin şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

39. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

45. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya Borini'nin kafa vuruşu yandan direğin dibinden dışarı çıktı.

İkinci yarı başladı...

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Karamoh'un vuruşu yan direğin dibinden dışarı çıktı.

GOOOL | 50. dakikada rakip sahada topla buluşan Karamoh'un çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği top savunmadan sekerek Emre Mor'un önünde kaldı, topu önünde bulan Emre'nin dokunuşu ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Zukanovic'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Günay çizgiden çıkardı.

71. dakikada Karamoh'un ortasında ceza sahası içinde Borini'nin yaptığı kafa vuruşu dışarı çıktı.

GOOOL | 74. dakikada Furkan'ın pasında rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına girmeden uzak köşeye yaptığı plase vuruş filelere gitti. 3-1

82. dakikada Ertuğrul'un pasıyla topla buluşan Maxim'in sağ kanattan kale önüne yaptığı tehlikeli ortayı Figueiredo'dan önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.

90. dakikada sol kanattan Messaoudi'nin kale alanına yaptığı ortaya Borven dokundu, top kaleci Viviano'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Ertuğrul, Mendyl, Merkel, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.

Karagümrük: Viviano, Zukanovic, BUrak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini.