ÖZET | Gaziantep FK - Denizlispor maç sonucu: 2-0

Süper Lig’in 30. haftasında Gaziantep FK sahasında Denizlispor'u konuk etti.
6. dakikada Rodallega’nın dönerek çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kontrol etti.
8. dakikada kaleci Cenk Gönen’i çalımlayarak geçen Dicko’nun vuruşunda kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.
40. dakikada Kenan Özer’in ceza sahasına girerek vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+2. Ceza sahası içinde Dicko’nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
51. dakikada Denizlispor'da Özer Özdemir, kırmızı kart gördü.
70. dakikada Gaziantep FK, Nouha Dicko'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
90+3. dakikada Gaziantep FK, penaltından Muhammet Demir'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gaziantep FK, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.