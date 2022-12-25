(ÖZET) Gaziantep FK-Beşiktaş maç sonucu: 1-1

Zirveye yaklaşmak isteyen Beşiktaş , deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Oldukça vasat bir futbolun oynandığı mücadele 1-1 berabere bitti. Siyah-Beyazlılar'da Gedson Fernandes, oynadığı futbolla göz doldurdu. İşte maçın özeti...

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı başladı. Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş maçına çıkmadan önce koridorda sarı kart gördü.

6. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasına gönderdiği topa Wout Weghorst kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

Mert'ten harika kurtarış!

10. dakikada Gaziantep FK'da Furkan Soyalp, Umut'un faulü nedeniyle yerde kaldı. Gaziantep kritik noktadan serbest vuruş kazandı. Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruşunu Mert Günok çok iyi çıkardı.

25. dakikada N'Koudou ile Kitsiou arasında gerginlik yaşandı. N'Koudou sarı kart gördü. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR standına gelerek pozisyonu izledi ve kararını değiştirmedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Weghorst gole yaklaştı!

Beşiktaş'ta ikinci yarı başlamadan önce N'Koudou yerine Redmond, Atiba yerine ise Salih Uçan oyuna girdi. Cenk Tosun'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Wout Weghorst kafayı vurdu. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti.

Net gol kaçtı!

58. dakikada Beşiktaş yarı sahasından çıkarken topu kaptırdı ve Gaziantep atağı başladı. Maxim topu aldı ve ceza sahasına doğru yöneldi, Welinton'dan sıyrılan Maxim Furkan ile verkaç yaptı ve şutunu çekti ancak top direğin hemen dibinden auta gitti.

67. dakikada Umut Meraş ve necip oyundan çıkarken Masuaku ve Muleka oyuna girdi.

Gaziantep öne geçti!

Yarı sahasından uzun topla çıkan Gaziantep FK'da Figueiredo topu önünde buldu ve Welinton'dan sıyrılarak kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı. Brezilyalı forvet düzgün vuruşla fileleri sarstı ve Gaziantep 1-0 öne geçti.

74. dakikada Gedson'un doğrudan kaleye gönderdiği topu Günay Güvenç kornere çeldi. Bu Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ilk isabetli şutu oldu.

Weghorst golü buldu!

86. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte bulunan Weghorst topa dokundu ve skora 1-1'lik eşitlik geldi. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Masuaku soldan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Wout Weghorst düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu skorun ardından Beşiktaş 24 puana ulaşırken Gaziantep FK 18 puana yükseldi. Beşiktaş haftaya sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak, Gaziantep FK ise Giresunspor'a konuk olacak.

Gaziantep FK-Beşiktaş 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Yedekler: Mustafa, Sagal, Arda, Ömürcan, Luka, Mirza, Veliu, Markovic, H.İbrahim, Tosca

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Necip, Atiba, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst

Yedekler: Ersin, Josef, Salih, Dele Alli, Emrecan, Redmond, Kerem, Masuaku, Muleka, Tayfur