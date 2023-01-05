(ÖZET) Gaziantep FK - Başakşehir maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de 17. hafta maçında sessiz sakin üst sıralardaki hedefini en üst sıraya koymaya başlayan Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri deplasmanda olmasına rağmen baskılı bir oyunla maça başladı. Ancak Turuncu-Lacivertli ekip aradığı golü bir türlü bulamadı. İlk yarının golszü eşitlikle biteceği düşünülürken 44. dakikada Berkay Özcan sahneye çıktı. Yıldız oyuncu ceza alanında rakibinden şık sıyrılıp uzak direğe harika vurdu ve İstanbul temsilcisini soyunma odasına 1-0 üstünlükle götürdü.

Hasret 6 maça çıktı

İkinci devrede ise Gaziantep FK baskısı vardı. Erol Bulut'un ekibi oyunu rakip yarı sahaya yıksa da bir türlü beraberlik golü çıkmadı. Taa ki 90+7'ye kadar... Tam 'Maç bitti' denirken, 90+7'de Alexandru Maxim sahneye çıktı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu skorla Başakşehir zirve yolunda ağır yara aldı. Gaziantep FK ise önemli 1 puan aldı.

(CANLI ANLATIM)

İki takım arasındaki mücadele başladı.

4. dakika | Gaziantep FK gole yaklaştı. Maxim ceza sahası içinde topla buluştu. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi.

14. dakika | Stefano Okaka uzaktan şansını denedi. Top Günay Güvenç'te kaldı.

31. dakika | Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner savunmadan dönen topa çok sert vurdu. Top az farkla dışarıya gitti.

GOOOOL | 44. dakika Başakşehir'de Berkay Özcan harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 0-1 Başakşehir

İkinci devre başladı.

50. dakika | Ceza sahası içinde topla buluşan Berkay Özcan, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Günay kurtarıyor.





51. dakika | Okaka, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vurdu, kaleci Günay başarılı..

52. dakika | Ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo, sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top az farkla dışarda.

60. dakika | Sagal rakip ceza sahasına girmeden şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

67. dakika | Figueiredo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

GOOOOL | 90+7. dakikada Maxim son dakikada sahneye çıktı ve Gaziantep FK'ya 1 puanı getirerek nefes aldıran golü kaydetti.

Gaziantep FK - Başakşehir 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Veliu, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka



