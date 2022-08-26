(ÖZET) Gaziantep FK - Antalyaspor maç sonucu: 5-2

Süper Lig'de 4. hafta bu akşam oynanan Gaziantep FK - Antalyaspor maçıyla açıldı. Sezona iyi başlayan iki takımın mücadelesinde gol yağmuru yaşandı!

Sagal'dan şık gol

28'de Joao Figueiredo perdeyi açtı, 30 ve 40'ta Haji Wright sahneye çıktı, ilk yarıyı Antalyaspor 2-1 önde kapattı. İkinci devrede ise hem Gaziantep hem de Figueiredo fırtınası yaşandı. Brezilyalı yıldız 54'te bir kez daha sahneye çıktı, 58'de Tomas Pekhart ağları sarstı, 67'de Angelo Sagal şık bir gol attı ve kapanışı yine Figueiredo yaptı. Sambacı'nın hat-trick yaptığı maçta Gaziantep FK sahasında 5-2 kazandı.

Seriye bağladılar

Bu sonuçla Sivasspor beraberliğiyle sezona başlayan Kırmızı-Siyahlılar, Ankaragücü ve Hatay'ın ardından Akdeniz ekibini de devirdi ve galibiyet serisini 3 maça çıkartarak, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise Galatasaray yenilgisiyle giriş yaptığı sezonda Ümraniye ve Trabzonspor zaferleri sonrasında mağlubiyeti yaşadı.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Bilal Gölen, Furkan Ürün

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Kitsiou, Jevtovic (Dk.86 Stankovski), Furkan Soyalp (Dk.46 Abdulkadir Parmak), Maxim, Mirza Cihan (Dk.46 Sagal), Markovic (Dk.46 Pekhart), Joao Figueiredo (Dk.77 Veliu)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Veysel Sarı, Kudryashov, Bünyamin Balcı (Dk.69 Ghacha), Güray Vural, Fredy, Fernando (Dk.77 Ufuk Akyol), Luiz Adriano, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk.66 Hakan Özmert), Wright

GOLLER: Dk.28, Dk.54, Dk.73 Joao Figueiredo, Dk.58 Pekhart, Dk.67 Sagal (Gaziantep FK) - Dk.30, Dk.40 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Maxim, Djilobodji, Joao Figueiredo (Gaziantep FK) - Fernando, Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

28' Boffin topu çıkartırken pas hatası yaptı, Markovic topla buluştu bekletmeden ceza sahasındaki Figueiredo'yu gördü, tecrübeli oyuncu da müsait pozisyonda ayak içi vuruşla ağları sarstı. Gaziantep FK 1-0 önde.

GOL!

30' Fredy orta alanı hızla geçti, derinlemesine Wright'ı gördü, yıldız oyuncu da plaseyle fileleri havalandırdı. Skor şimdi 1-1!

ÖNCE İPTAL, SONRA GOL!

40' Fredy'den bir ara pası daha, Wright da yerden tek vuruş yapıp golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmıyor. Ancak VAR kontrolü sonrasında Wright'ın ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli. Antalyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor!

GOL İPTAL!

45+2' Fernando sol kanattan korneri kullandı, Luiz Adriano ceza alanında kafayla topu ağlara yolladı ancak öncesinde faul olduğunu işaret ediyor Suat Arslanboğa. Gol geçerli değil.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

54' Kitsiou ceza alanında tekte sağ çaprazdaki Figueiredo'ya bıraktı, ilk golü atan yıldız yine uzak direğe şık bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

ÖNCE İPTAL SONRA GOL!

58' Sol kanattan Sagal yerden içeri sert ortaladı, savunmadan seken topta Pekhart dokundu ağları sarstı. Önce Suat Arslanboğa ofsayt nedeniyle golü iptal etti ancak VAR kararı sonrasında gol geçerli sayıldı. Gaziantep FK yeniden öne geçiyor: 3-2!

GOL!

67' Antalyaspor atağında top kale sahasından uzaklaştırıldı, Sagal orta alanda Fernando'dan daha çabuk davranıp, topu kaptı, metrelerce sürdü ve Boffin'in üzerinden fileleri sarstı. Gaziantep FK harika golle skoru 4-2'ye getirdi.

FİGUEİREDO'DAN HAT-TRİCK!

73' Kaleci Günay hızlıca uzun oynadı, rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi kazanan Figueiredo bir anda kaleci Boffin'le karşı karşıya kaldı, Brezilyalı yıldız yerden düzgün vurdu ve hat-trick yaptı, skorboardu da 5-2 olarak güncelledi.

90' Maçın sonuna +7 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi. Gol düellosunda kazanan Gaziantep FK, 3 puan Kırmızı-Siyahlılar'ın!

Gaziantep FK - Antalyaspor 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mirza Cihan, Maxim, Markovic, Figueiredo

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Larsson, Gökdeniz, Luiz Adriano, Haji Wright