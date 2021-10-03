ÖZET | Gaziantep FK - Altay maç sonucu: 4-1

Gaziantep FK, Süper Lig 'in 8. haftasında sahasında Altay'ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında tam 5 gol olurken Gaziantep FK, ikinci yarıdaki gollerle rakibi Altay'ı 4-1 mağlup etti.

Gaziantep FK'yı galibiyete taşıyan goller 52. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 57. dakikada Alexander Merkel, 61. dakikada kaleci Lis'in hatası sonrası yeniden Maxim ve 73. dakikada Nouha Dicko'dan geldi.

İç sahada üst üste üçüncü galibiyetini alan Gaziantep FK, toplamda 8 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puana yükselirken 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Altay ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 15 puanda kaldı.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

9. dakikada ev sahibi Gaziantep’ten Maxim’in kullandığı serbest vuruşun ardından meşin yuvarlakla ceza sahasında buluşan Sagal, topu kalenin üstünden auta attı.

27. dakikada Gaziantep’in orta sahadan gelişen atağında ceza yayı önünde topla buluşan Merkel’in sert vurdu. Ceza sahasındaki Murat Akça topu kafayla kornere çeldi.

33. dakikada ceza sahasının sağında Kistio’nun çektiği sert şut, üst direkten döndü. Altayla futbolcular topu kornere gönderdi.

44. dakikada ceza sahası içinde Figueiredo’nun şutunda, top kalenin solundan auta gitti.

Gaziantep FK - Altay maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

PENALTI | 50. dakikada Gaziantep'te Kitsiou, Zeki'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve Gaziantep FK, penaltı kazandı.

GOL | 52. dakikada Gaziantep FK, Maxim'in penaltı golüyle öne geçti: 1-0

53. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Kappel ceza sahasına girer girmez vurdu ancak top kaleci Günay'da kaldı.

GOL | 57. dakikada Gaziantep FK'da Figueiredo, savunma arkasına hareketlenen Merkel'i gördü ve kaleciyle karşı karşıya kalan Alman oyuncu farkı 2'ye çıkardı: 2-0

GOL | 61. dakikada Gaziantep'te Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortada Altay kalecisi Lis'in hatası sonrası top son olarak Maxim'e çarparak ağlara gitti: 3-0

GOL | 63. dakikada Naderi'nin sol kanattan yaptığı ortada ön direkte vuruşunu yapan Erhan Çelenk, golü atmayı başardı: 3-1

GOL | 73. dakikada Figueiredo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşu Lis çıkarırken dönen topta Dicko, Gaziantep adına farkı bir kez daha 3'e çıkardı: 4-1

81. dakikada soy kanattan gelişen Altay atağında Ceyhun Gülselam'ın savunma arkasına gönderdiği topa Paixao dokundu ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Altay'ı 4-1 mağlup etti.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Bahattin Şimşek,Samet Çiçek,GökhanBarcın

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Tosça, Muhammet Demir,Halil İbrahim Pehlivan(Dk. 85 Hamza Mendyl), Recep Niyaz, Figueiredo(Dk. 75 Ertuğrul Ersoy), Sagal(Dk. 66 Dicko) Maxim(Dk. 85Messaoudi), Caulker, Merkel(Dk. 75 Doğan Erdoğan), Kitsiou

ALTAY: Mateusz Lis- Naderi, Roland, Björkander, Kappel(Dk. 77 Paixao), Zeki Yıldırım, Mohamed Rayan (Dk. 46 Erhan), Bamba, Tamayo (Dk. 63 Ceyhun), Murat Akça, Thiam(Dk. 63 Poko), Cebrail Karayel

GOL: Dk. 51, DK. 61 Maxim (P), Dk.56 Merkel, Dk. 72 Dicko (Gaziantep FK) – Dk. 63 Erhan Çelenk (Altay)

SARI KARTLAR: Sagal,Ertuğrul (Gaziantep FK) - Cebrail Karayel (Altay)