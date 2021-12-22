(ÖZET) Gaziantep FK - Alanyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 18. haftasında Gaziantep FK, Alanyaspor 'u 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Furkan Soyalp ve Diedhiou(kk) atarken Alanyaspor'un tek golünü Novais attı.

Maçtan Önemli dakikalar

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı başladı.

2. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan sekip ceza sahası dışına açılan topa hafif sol çaprazdan Halil Pehlivan sol ayağının dışıyla vurdu, top üstten auta çıktı.

4. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Sağ kanattan bindiren Kitsiou son çizgiye inip kale alanına doğru pasını çıkardı. Ön direkte Muhammet gelişine dokundu, top uzak taraftaki direkten oyun alanına geri döndü.

12. dakikada orta alandan sol kanada gönderilen uzun top sonrası Muhammet'le ani gelişen Gaziantep akınında tecrübeli futbolcu içeri taşıdığı topta Halil Pehlivan'ı gördü. O sağ ayağıyla yakın köşeye yerden vurdu ancak bu top kaleci Serkan'ı zorlamadı.

15. dakikada Alanyaspor'un Tayfur'la sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Milunovic'in kafayla içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Penaltı noktasının solundaki Davidson önüne düşen topa sağ ayağının içiyle vurdu ancak kale önündeki Muhammet kafayla topu kornere yolladı.

19'da kalabalık bir şekilde rakip ceza alanına kadar giden Alanyaspor'da Davidson'un ara pasında Efecan'ın sol çapraza bıraktığı topa yayın hemen yanından Diedhiou sağ ayağının içiyle gelişine vurdu. Kaleci Günay topu çelmeyi başardı.

iki dakika sonra bu kez Gaziantep FK etkili geldi. Rakip yarı alanın ortalarında, sol taç çizgisi önünde topla buluşan Halil Pehlivan şık hareketlerle içeri sokuldu ve ceza alanına girer girmez sol ayağının dışıyla uzak köşeye yerden sert vurdu. Kaleci Serkan'ın parmaklarını sıyıran top direğin yanından kornere çıktı.

23. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueiredo ceza alanı içinde son çizgiye inip ortasını yaptı. Penaltı noktasının gerisinde göğsüyle topu indiren Furkan, açısını düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleciyi de geçip ağlara doğru giden topu Juanfran adeta uçarak bir kafayla çizgi önünden çıkardı.

32. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mevlja'nın kafayla indirdiği topa kale ağzından Efecan dokundu, kaleci Günay mutlak gole engel oldu.

38. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında Figueiredo ortaladı, penaltı noktası üzerinden Djilobodji'nin uzak direğin dibine doğru yaptığı müthiş kafa vuruşunda kaleci Serkan aynı güzellikte bir hamleyle mutlak gole engel oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

53. dakikada Maxim'in ortasında arka tarafa doğru açılan topa dar açıdan Djilobodji sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Serkan üzerine gelen topu çeldi. Devamında Maxim vurdu, top auta çıktı.

Gol | 55. dakikada Ev sahibi ekibin sol kanattan Maxim'le kullandığı kornerde ön direkteki Juanfran'dan seken topa arka tarafta gerilerden gelen Furkan yakın mesafeden kafayı vurdu: 1-0

Santranın ardından topu kapan Gaziantep'te Figueiredo'nun derinlemesine pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Maxim ceza alanına girdi ve çaprazdan yakın köşeye sağ ayağının üstüyle sert vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

GOL | 61. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Tayfur hızlı oynadı ve yanındaki Novais'i gördü. Novais de neredeyse rakip sahanın ortalarından sol üst köşeye sağ ayağının üstüyle mükemmel vurdu, top çataldan ağlara gitti: 1-1

GOL | 77. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan kullandığı kornerde Enver Cenk ortaladı, ön direkteki Diedhiou'nun önce dizine ardından göğsüne çarpan top ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma 2-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK - Alanyaspor 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, İbrahim, Furkan, Doğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Alanyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



