(ÖZET) Gaziantep FK-Adana Demirspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig 'in 9. haftasının perdesi Gaziantep'de açıldı. Lige iyi giriş yapan, ilk 4 haftada 10 puan toplayan ancak son 4 maçında 3 mağlubiyet gören ve 1 puan alabilen Gaziantep FK bu sezonun flaş ekibi Adana Demirspor'u konuk etti. Erol Bulut'un öğrencileri, taraftarı önünde kötü gidişata son vermeye, 8 haftada hanesine yazdırdığı 17 puanla ligin zirvesine ortak olan Mavi Şimşekler ise geçtiğimiz hafta golsüz berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından yeniden 3 puana ulaşmayı hedefliyordu.

Önce direk, sonra çizgiden çıktı

İki ekibin de planı tutmadı. Adana Demirspor mücadele boyunca gole daha yakın olan taraf olsa da bir türlü istediği skoru alamadı. Özellikle ilk yarıda 32'de Henry Onyekuru direğe takılırken, 45'te de Assombalonga'nın şutunu Ertuğrul Ersoy çizgiden çıkardı. İlk 45 dakika golsüz sonuçlandı, goller ikinci devrede geldi. 60'ta Assombalonga bu kez affetmedi, kaleci Günay'ı mağlup etti. 68'de ise Lazar Markovic, Ertaç'ın üzerinden topu ağlara yolladı. Gol önce ofsayt nedeniyle iptal edildi ancak VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı: 1-1.

VAR devreye girdi, kırmızı çıktı

74'te Ertuğrul, Assombalonga'yı kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düşürdü. Önce devam kararı çıktı ardından VAR devreye girdi ve Ertuğrul kırmızı kartla cezalandırıldı. Pozisyonun devamındaki serbest vuruş üstten dışarı çıktı. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Liderliği kaptı

Bu sonuçla Adana Demir puanını 18 yaptı, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise puanını 12 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

7' Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Babajide Akintola tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

12' Ceza sahası içinde topla buluşan Joao Figueiredo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

31' Younes Belhanda, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

DİREK!

32' Henry Onyekuru'nun ceza alanı içinde yerden sektirerek vurduğu şutta top üst direkten dışarı çıkıyor.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

45' Sağ kanattan Akintola içeri çevirdi, arka direkte müsait pozisyonda Onyekuru vurdu, Kitsiou çıkarttı seken topa Assombalonga vurdu, çizgide Ertuğrul kafayla çıkarttı!

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL!

60' Sol kanattan Kevin Rodrigues topu ceza alanı içine yerden gönderdi, Akintola sert vurdu, top önce üst direğe, ardından yan direğe ve son olarak da zemine çarptı, Assombalonga ise kafayla topu tamamladı. Adana Demirspor 1-0 önde.

GOL!

68' Günay uzun vurdu, Markovic savunma arkasına sarkıp, kaleci Ertaç Özbir'in üzerinden topu ağlara gönderdi. Önce ofsayt bayrağı kalksa da VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı.

74' Assombalonga savunma arkasına sarkıp kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı, Ertuğrul'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı.

KIRMIZI!

78' VAR kontrolü sonrasında Ertuğrul Ersoy bariz gol şansı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Günün başarılı ismi Ertuğrul takımını 10 kişi bıraktı.

90' Karşılaşmanın sonuna +6 ekleniyor.

Mücadele sona eriyor, kazanan çıkmıyor...

Gaziantep FK-Adana Demirspor 11'leri:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Jevtovic, Furkan Soyalp, Maxim, Figueiredo, Pekhart.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigurs, Ndiaye, Emre, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga