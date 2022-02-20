ÖZET | Gaziantep FK - Adana Demirspor maç sonucu: 0-3

Süper Lig 'de 26. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'la Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Adana Demirspor deplasmanda rakibini 3-0 yenerek 3 puana uzanan taraf oldu.

Adana Demirspor'un gollerini 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga ve 69. dakikada Birkir Bjarnason kaydetti.

Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün kazandığı iki penaltıyı Assombalonga kullandı ancak Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç iki penaltıyı da kurtardı.

Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı da Adana Demirspor 4-0 kazanmayı bilmişti.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

10. dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Yunus'un yaptığı vuruş kaleci Günay’da kaldı.

13. dakikada Hamza Mendyl’in sol taraftan yaptığı ortaya Sagal’ın bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muric yumrukladı, dönen topa tekrar vuran Sagal’ın şutunu yine kaleci Muric'te kaldı.

GOOOL | 18. dakikada Vargas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde rakip kaleye yönelen Yunus Akgün’ün kaleye paralel vuruşu kaleci Günay’da kaldı.

45. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün’ün ortasında Vargas’ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 0-1 Adana Demirspor

İkinci yarı başladı...

54. dakikada Vargas ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Top kaleci Günay'da kaldı...

PENALTI | 55. dakikada Yunus Akgün ceza sahası içinde yer kaldı. Karar penaltı... Assombalonga'nın kullandığı penaltıyı Günay kurtarıyor...

GOOOL | 69. dakikada Birkir Bjarnason golü kaydeden isim oldu. Adana Demirspor rakibi karşısında farkı ikiye çıkarttı.

PENALTI | 78. dakikada Yunus Akgün ceza sahası içinde yer kaldı. Karar penaltı... Assombalonga'nın kullandığı penaltıyı bir kez daha Günay kurtarıyor...

GOOOL | 83. dakikada Assombalonga kullanılan köşe vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi skor 3-0 oldu.

Gaziantep FK - Adana Demirspor 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Mendly, Furkan, Ertuğrul, Recep, Sagal, Vetrih, Muhammet

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Kaan, Gökhan, Stambouli, Belhanda, Yunus, Vargas, Assombalonga















