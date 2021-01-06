ÖZET Gaziantep-Anadolu Efes maç sonucu: 60-68

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. hafta erteleme maçında Empera Halı Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes‘i konuk etti. Konuk ekip, baştan sona üstün götürdüğü maçı 60-68’lik skorla kazandı ve ligde namağlup unvanını sürdürdü. Lider Efes bu galibiyetle birlikte ligde çıktığı 14 maçı da kazanmış oldu. Gaziantep Basketbol da 15. maçında 8. yenilgisini yaşadı. Efes‘te Vasilije Micic 27 sayı ve 4 asist ile yıldızlaşırken, konuk ekipten Bryant Dunston da 15 sayı ve 10 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu.

Kapanmasına izin vermedi

Ev sahibinde Mouhammadou Jaiteh'in 19 sayı ve 13 ribaund, Jyon Lemar'ın da 15 sayısı, mağlubiyeti önleyemedi. Özellikle son çeyrekte başa baş bir mücadele olmasına rağmen Efes, Rodrigue Beaubois’ın sayılarıyla farkı 9’a çıkarttı. Sonrasında Gaziantep skor üretmeye çalışsa da konuk ekip farkın kapanmasına izin vermedi ve sahadan zaferle ayrıldı.