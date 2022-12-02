2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Gana ile Uruguay karşı karşıya geldiler. Uruguay, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle 4 puana ulaşan Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz karşısında aldığı galibiyet sonucunda Dünya Kupası'na veda etti. Güney Kore ile puan (4) ve averaj (0) eşitlikleri bulunmasına rağmen atılan gol sayısı farkı (4-2) ile turnuvaya veda eden takım oldular.

Uruguay'ı Gana karşısında galibiyete taşıyan goller; 26 ve 32. dakikalarda Giorgian De Arrascaeta'dan geldi.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Inaki Williams'ın pasında sol kanatta topla buluşan Jordan Ayew'in içeri kat ederek yaptığı vuruşu, kaleci Sergio Rochet çıkardı.

PENALTI | 15. dakikada Jordan Ayew'in Sergio Rochet tarafından çıkarılan şutu sonrası Muhammed Kudus'un Rochet'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyona ilişkin VAR incelemesi sonucunda maçın hakemi Daniel Siebert, penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 21. dakikada Andre Ayew'in kullandığı penaltıyı kaleci Sergio Rochet çıkardı.

Salisu gole izin vermedi

23. dakikada Uruguay'da Darwin Nunez, Gana savunmasından topu kaptı. Giorgian De Arrascaeta'nın da pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Darwin Nunez'in aşırtma vuruşu kaleye giderken son anda Mohamed Salisu, topu kornere uzaklaştırmayı başardı.

Uruguay, hatayı affetmedi!

GOL | 26. dakikada Uruguay'ın sağ kanattan gelişen atağında yapılan ortayı Gana savunmasında iki oyuncu ıska geçti ve topla buluşan Luis Suarez'in vuruşu kaleci Lawrence Ati-Zigi çıkarırken dönen topu altı pasta Giorgian De Arrascaeta kafayla tamamladı ve takımını öne geçirdi: 0-1.

Yine sahnede

GOL | 32. dakikada Gana ceza sahası önünde paslaşan Uruguay'da Luis Suarez'in sola verdiği pasta Giorgian De Arrascaeta, ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

37. dakikada Gana'da Muhammed Kudus'un ceza sahası dışından sert şutu Jose Gimenez'e çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Uruguay, 2-0 önde tamamladı.

64. dakikada Gana'da sol kanattan Kamaldeen Sulemana'nın ortasına arka direkte Osman Bukari dokunamadı.

Uruguay 3. gole yaklaştı

65. dakikada sol kanatta etkili paslaşan Uruguay'da Luis Suarez'in bıraktığı topta Facundo Pellistri'nin ceza sahası içinde uygun pozisyonda yaptığı vuruş, az farkla dışarı gitti.

Gana için büyük şans!

79. dakikada savunmanın arkasına seken topta altı pasın sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Antoine Semenyo'nun vuruşu yandan auta gitti.

Maxi Gomez oyunda

80. dakikada Uruguay'da Darwin Nunez ve iki golün sahibi Giorgian De Arrascaeta oyundan çıkarlarken Trabzonsporlu Maxi Gomez ve Agustin Canobbio oyuna dahil oldular.

81. dakikada Gana'da Muhammed Kudus'un ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Sergio Rochet'in müdahalesi sonucunda direğe de çarparak kornere gitti.

90+5. dakikada hızlı gelişen Uruguay atağında Maxi Gomez'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Lawrence Ati-Zigi köşeden çıkararak kornere yolladı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti.

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İki takımın karşılaşmaya başladıkları 11'ler:

Gana: Gana: Ati-Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, J. Ayew, A. Ayew, Williams

Uruguay: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Valverde, Bentancur, Pellistri, Arrascaeta, Suarez, Nunez

Bilmeniz gereken her şey: Gana - Uruguay