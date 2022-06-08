(ÖZET) Galler-Hollanda maç sonucu: 1-2

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Galler ile Hollanda karşı karşıya geldi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmazken ikinci devre nefes kesti.

50. dakikada Teun Koopmeiners ağları sarsmasıyla 90. dakikaya Hollanda 1-0 önde girdi. 90+2'de Rhys Norrington Davies skoru eşitleyen golü kaydetti. Tam maç bitti denirken, 90+4'te sahneye Beşiktaş 'ın transfer gündemindeki Wout Weghorst çıktı ve Hollanda'ya 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.

1.97'lik dev forvet golden sonra kartal pençesi yaparak sevindi.

Bu sonuçla Hollanda 4-1 kazandığı Belçika maçının ardından Galler'i de 2-1 devirerek 6 puanla zirveye yerleşti. Galler ise puansız son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Belçika, Polonya'yı 6-1 yendi ve 3 puanı aldı.