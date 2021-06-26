ÖZET | Galler - Danimarka maç sonucu: 0-4

EURO 2020'de ilk çeyrek finalist belli oldu. Danimarka, grubumuzda yer alan Galler'i yenerek turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren goller, 27. ve 48. dakikalarda Kasper Dolberg, 88. dakikada Maehle ile uzatma dakikalarında Braithwaite'den geldi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Galli futbolcu Harry Wilson kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Vikingler, çeyrek finale çıkan ilk takım oldu. Danimarka bir sonraki turda Hollanda-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak. Geçtiğimiz turnuvada yarı final oynayarak büyük bir sürprize imza atan Gareth Bale'ın yer aldığı Galler ise son 16 turunda kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 10: Galler'e gole yaklaştı. Gareth Bale'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

Dakika 27 GOL: Hızlı gelişen Danimarka atağından Dolberg, ceza sahası dışından attığı nefis golle takımını Galler önünde 1-0 öne geçirdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 48 GOL: Sağ kanattan gelişen Danimarka atağından savunmanın uzaklaştıramadığı topu iyi kontrol eden Dolberg bekletmeden vurdu ve skoru 2-0 yaptı

Dakika 88 GOL: Danimarka, Maehle'nin şık golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Dakika 90 KIRMIZI KART: Galler'de kırmızı kart gören Harry Wilson, oyun dışı kaldı.

Dakika 90+5: Danimarka, Braithwaite'nin attığı golle farkı 4'e çıkardı ve mücadele 4-0 sona erdi.

Galler - Danimarka ilk 11'ler:

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Mepham, Davies, James, Morrell, Ramsey, Allen, Bale, Moore.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.

Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

Final

11 Temmuz Pazar:

1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)