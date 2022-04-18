(ÖZET) Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in sahaya sürdüğü 11 oldukça tartışılırken, sahadaki futbol da bir bakımdan bu eleştirileri haklı çıkarttı. Galatasaray ilk yarıda oldukça etkisiz kaldı.

İkinci devreye ise Aslan fırtına gibi başladı. Önce 51'de Ryan Babel sahneye çıktı, 2 dakika sonra ise Halil Dervişoğlu fileleri sarstığı kafa vuruşunu yaptı. 2 dakikada 2 gol atan Galatasaray farkı artırmak adına rakip sahaya oyunu yıksa da mücadeleden başka gol sesi çıkmadı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 44 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

8' Kerem atılan uzun topta sol tarafta çok iyi kontrolle rakibinden şık sıyrılıp, uzak köşeye plase denedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

17' Ceza yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. yıldız oyuncunun şutunu kaleci Abdulsamed çıkardı.

20' Y.Malatyaspor'da Mustafa'nın uzaklardan şutu kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

32' Halil önce Rahman Buğra ardından da Philip'ten şık çalımlarla sıyrılıp ceza alanına girdi, sol ayağıyla vurdu, aut.

33' Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Dicko sağ çaprazdan kaleyi düşündü ancak oldukça etkisiz bir şut.

PHİLİP GOLÜ ÖNLEDİ!

38' Pulgar'ın derin topunda Babel bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, Abdulsamed'in yanından topu kaleye gönderdi Hollandalı ancak Philip gole giden topa dokunarak çok kritik bir müdahale yaptı.

44' Kerem sol çaprazdan yine uzak direğe şansını denedi, kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

45+2' Dicko, Tetteh'i gördü, yıldız oyuncu, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş yaptı, Nelsson son anda çizgiden çıkartıyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

ÖNCE İPTAL, SONRA GOL!

51' Kerem sol kanattan topu yerden içeri çevirdi, Halil Dervişoğlu tekte vurdu kaleci Abdulsamed çıkardı, seken topa Berkan kafayı vurdu, top Babel'in önüne düştü ve boş kaleye Hollandalı futbolcu topu yolladı. Yardımcı hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı!

GOLLER ART ARDA!

53' Omar sağ kanattan ortaladı, ceza alanı içindeki Halil kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. Skor şimdi 2-0!

59' Kerem yine sol kanattan uzak direğe şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

TAYLAN BOMBOŞ KAÇIRDI!

60' Kerem sol kanattan içeriye çevirdi, Taylan adeta kale dibinden müsait pozisyonda topu dışarıya attı.

ÖNCE PENALTI, SONRA OFSAYT!

64' Halil ceza alanı içinde Philip'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi, ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrasında da pozisyondan ofsayt kararı çıktı.

69' Y.Malatyaspor atağında içeriye kesilen topu Nelsson kafayla uzaklaştırmak istedi top Dicko'nun önüne düştü. Tecrübeli forvetin şutu, Omar'a da çarparak kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

74' Kerem rakibinden sıyrılıp savunma arkasına sarkan Cicaldau'yu gördü. Rumen futbolcu pozisyonunu kaybedince döndü, vurdu top az farkla yandan auta gidiyor.

75' Doğu ekibi tehlikeli geldi, Tetteh ceza alanında kontrol ettiği topu Dicko'nun önüne bıraktı, Dicko tekte vurdu ancak top Muslera'da kaldı.

ABDULSAMED TEHLİKEYİ SEZDİ!

77' Kerem'e atılan uzun topta bir anda genç oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Abdulsamed zamanında tehlikeyi sezerek topu kontrol etti.

80' Aanholt sol çizgiden arkaya sarktı, Kerem derin topu gönderdi, Aanholt topu yerden içeriye çevirdi, Berkan bekletmeden vurdu ancak Abdulsamed kornere çeliyor topu.

MALATYA ÇOK TEHLİKELİ GELDİ!

88' Mustafa çok hızlı bir şekilde ceza alanına girdi, uzak direğe yerden vurdu ancak yandan aut.

90' Mücadelenin sonuna +4 ekleniyor.

GOL İPTAL!

90+4' Omar golünü atıyor ama ofsayt bayrağı havada...

Karşılaşma sona erdi, kazanan Galatasaray oluyor...

Galatasaray - Yeni Malatya 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Halil.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh.