Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti.

Sarı-Kırmızılılar, 45+1. dakikada Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 42’ye yükselterek averajla 3. sıraya yerleşti.

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Yeni Malatyaspor’un ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 24 puanda kaldılar.

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MAÇTAN BÖLÜMLER

1. dakikanın içinde maçın ilk tehlikeli atağı Yeni Malatyaspor'dan geldi. Seri'nin top kaybı sonrası Gökhan Töre, ceza sahası dışından etkili bir şut çıkarırken Muslera, topu çıkarmayı başardı.

5. dakikada Malatyaspor'da Umut Bulut'un orta-şut karışımı yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

8. dakikada Gökhan Töre'nin pasında Galatasaray'da araya giren Onyekuru, topu Feghouli'ye çıkarmak isterken top yeniden önünde kaldı ve yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

SARI KART | 13. dakikada Adem Büyük'e faul yapan Malatyasporlu Afriyie Acquah, sarı kart gördü.

SARI KART | 20. dakikada Feghouli ile Gökhan Töre'nin tartışma yaşadığı pozisyon sonucunda iki oyuncu da sarı kart ile cezalandırıldılar.

32. dakikada Yeni Malatyaspor, sağ kanattan geldi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Robin Yalçın'ın aşırtma vuruşu, auta gitti.

Galatasaray, baskıyı artırdı

36. dakikada Galatasaray atağında Adem Büyük, ceza sahası dışından şansını denerken top üstten dışarı gitti.

37. dakikada Galatasaray, soldan yapılan ortada Adem Büyük ile golü buldu fakat ofsayt nedeniyle gol geçerli olmadı.

38. dakikada Galatasaray, Onyekuru ile hızlı gelirken onun ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topta, Emre Akbaba'nın vuruşu yandan dışarı gitti.

PENALTI | Galatasaray'da 43. dakikada Robin Yalçın'ın arkadan yaptığı müdahale ile Emre Akbaba yerde kalınca Sarı-Kırmızılılar, penaltı kazandı.

SARI KART | Penaltıya sebebiyet olan müdahalesi nedeniyle Robin Yalçın, Malatyaspor'da sarı kart gördü.

GOL | 45+1'de Galatasaray'da Adem Büyük, penaltıyı gole çevirmeyi başarırken kariyerinde ilk kez 4 lig maçında üst üste gol atmayı başardı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı başlarken Galatasaray'da Şener'in yerine Linnes, oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Yeni Malatyaspor'da sarı kartı olan Gökhan Töre'nin yerine Kjartansson, oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 50. dakikada Galatasaray'da Marcao, Kjartansson'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

51. dakikada Galatasaray, sağ kanattan etkili gelirken Feghouli'nin pasında hareketlenen Linnes'in ortasında Adem Büyük kafayla topu indirmek istedi fakat Malatyaspor savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

PENALTI | 58. dakikada Yeni Malatyaspor'da Bifouma, Linnes'ten kurtulup ceza sahasına girdi. Donk'un müdahalesiyle yerde kalması sonucunda hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI İPTAL | 59. dakikada VAR incelemesi sonucunda penaltı pozisyonu öncesinde Bifouma'nın ofsayt olduğu ortaya çıktı ve penaltı kararı iptal edildi.

64. dakikada Galatasaray, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Donk'un altı pastan yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Donk tamamlayamasa da Adem'in önüne açıldı ve Adem'in altı pas içinden zor pozisyonda yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Malatyaspor'dan beraberlik şansı!

68. dakikada Malatyaspor’da savunma arkasına hareketlenen Bifouma’nın altı pas üzerine çevirdiği topa Umut Bulut vururken topun önüne yatan Marcao, çok kritik bir müdahale ile beraberlik golünü engelledi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 71. dakikada Malatyaspor’da Acquah oyundan çıkarken Mithcell Donald oyuna dahil oldu.

76. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya Feghouli, arka direkte vuruşunu yaparken top, yan ağlarda kaldı.

77. dakikada Mitchell Donald’ın sol kanada attığı pasta Karim Hafez’in ortasına ön direkte Bifouma’nın yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

79. dakikada Yeni Malatyaspor, Galatasaray ceza sahası önünden tehlikeli noktadan bir serbest vuruş şansı yakaladı ve Bifouma’nın yaptığı vuruş, kaleci Muslera’da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Galatasaray’da Adem Büyük oyundan çıkarken Radamel Falcao, oyuna giren isim oldu.

84. dakikada Falcao'nun ara pasında Onyekuru, kaleci ile karşı karşıya kalırken çaprazdan yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

86. dakikada Galatasaray, yine hızlı geldi. Onyekuru'nun bıraktığı topta Falcao'nun kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruş, Farnolle'de kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 90. dakikada sakatlanarak kenara gelen Lemina'nın yerine Ahmet Çalık, oyuna dahil oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Ali Saygın Ögel

GALATASARAY: Muslera - Şener Özbayraklı (Dk. 46 Linnes), Marcao, Donk, Ömer Bayram, Seri, Lemina (Dk. 90 Ahmet Çalık), Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük (Dk. 80 Falcao)

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 71 Donald), Remi (Dk. 90 Erkan Kaş), Gökhan Töre (Dk 46 Kjartansson), Bifouma, Umut Bulut

GOL: Dk. 45 (P) Adem Büyük

SARI KARTLAR: Feghouli, Marcao (Galatasaray) - Gökhan Töre, Acquah, Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray’da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho kadroda yer almazken, Martin Linnes ise yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında bu futbolcuların yerine Şener Özbayraklı ve Henry Onyekuru’yu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Adem Büyük ile başladı.

- Onyekuru ilk kez ilk 11’de

Galatasaray’ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco’dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ligde ilk kez 11’de forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra ülkesi Nijerya’ya yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, tedavisi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

Onyekuru, tedavisinin ardından ligdeki Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Henry Onyekuru, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sol açıkta görev yaparken, son dönemde bu mevkide forma giyen Ömer Bayram ise sol beke çekildi.

- Falcao yedek kulübesinde

Galatasaray’da sakatlığı geçen Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, maçta yedekler arasında yer aldı.

İttifak Holding Konyaspor ile 19. haftada yapılan müsabakada sakatlık geçiren Falcao, ligde 2 maç aradan sonra kadroya girdi.

Sarı-kırmızılı takımda Falcao ve Linnes’in yanı sıra Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Marcelo Saracchi ile Jimmy Durmaz ise maçın kadrosunda bulunmadı.

- Hasan Şaş cezalı

Galatasaray’da cezalı olan yardımcı antrenör Hasan Şaş, karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle Şaş’a 2 maç men cezası vermişti.

- Taraftardan Terim’e destek, Fenerbahçe aleyhine tezahürat

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim’i tribüne çağırarak destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

- Yeni Malatyaspor’da 2 eksik

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da cezalı olan Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Moryke Fofana maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Kemal Özdeş, maçta Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma ve Umut Bulut’tan oluşan 11 ile takımını sahaya sürdü.

Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için saygı duruşunda bulunuldu.