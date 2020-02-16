Sezonun ikinci yarısında ligde fire vermeyen ve toplamda 5 maçlık galibiyet serisi olan Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

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Yeni Malatyaspor’u devirmesi halinde serisini 6’ya çıkartacak olan Cim Bom, 42 puana yükselecek ve zirve iddiasını ciddi bir şekilde sürdürecek. Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle 24 puan toplayan Yeni Malatyaspor ise Galatasaray karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

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Maç başladı.

1. dakikanın içinde maçın ilk tehlikeli atağı Yeni Malatyaspor'dan geldi. Seri'nin top kaybı sonrası Gökhan Töre, ceza sahası dışından etkili bir şut çıkarırken Muslera, topu çıkarmayı başardı.

5. dakikada Malatyaspor'da Umut Bulut'un orta-şut karışımı yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

8. dakikada Gökhan Töre'nin pasında Galatasaray'da araya giren Onyekuru, topu Feghouli'ye çıkarmak isterken top yeniden önünde kaldı ve yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

SARI KART | 13. dakikada Adem Büyük'e faul yapan Malatyasporlu Afriyie Acquah, sarı kart gördü.

SARI KART | 20. dakikada Feghouli ile Gökhan Töre'nin tartışma yaşadığı pozisyon sonucunda iki oyuncu da sarı kart ile cezalandırıldılar.

32. dakikada Yeni Malatyaspor, sağ kanattan geldi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Robin Yalçın'ın aşırtma vuruşu, auta gitti.

Galatasaray, baskıyı artırdı

36. dakikada Galatasaray atağında Adem Büyük, ceza sahası dışından şansını denerken top üstten dışarı gitti.

37. dakikada Galatasaray, soldan yapılan ortada Adem Büyük ile golü buldu fakat ofsayt nedeniyle gol geçerli olmadı.

38. dakikada Galatasaray, Onyekuru ile hızlı gelirken onun ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topta, Emre Akbaba'nın vuruşu yandan dışarı gitti.

PENALTI | Galatasaray'da 43. dakikada Robin Yalçın'ın arkadan yaptığı müdahale ile Emre Akbaba yerde kalınca Sarı-Kırmızılılar, penaltı kazandı.

SARI KART | Penaltıya sebebiyet olan müdahalesi nedeniyle Robin Yalçın, Malatyaspor'da sarı kart gördü.

GOL | 45+1'de Galatasaray'da Adem Büyük, penaltıyı gole çevirmeyi başarırken kariyerinde ilk kez 4 lig maçında üst üste gol atmayı başardı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Feghouli, Emre , Onyekuru, Adem.

Yedekler: Okan, Ahmet, Selçuk, Falcao, Belhanda, Linnes, Andone, Jesse, Emin, Taylan

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi Walter, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray’da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho kadroda yer almazken, Martin Linnes ise yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında bu futbolcuların yerine Şener Özbayraklı ve Henry Onyekuru’yu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Adem Büyük ile başladı.

- Onyekuru ilk kez ilk 11’de

Galatasaray’ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco’dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ligde ilk kez 11’de forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra ülkesi Nijerya’ya yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, tedavisi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

Onyekuru, tedavisinin ardından ligdeki Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Henry Onyekuru, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sol açıkta görev yaparken, son dönemde bu mevkide forma giyen Ömer Bayram ise sol beke çekildi.

- Falcao yedek kulübesinde

Galatasaray’da sakatlığı geçen Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, maçta yedekler arasında yer aldı.

İttifak Holding Konyaspor ile 19. haftada yapılan müsabakada sakatlık geçiren Falcao, ligde 2 maç aradan sonra kadroya girdi.

Sarı-kırmızılı takımda Falcao ve Linnes’in yanı sıra Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Marcelo Saracchi ile Jimmy Durmaz ise maçın kadrosunda bulunmadı.

- Hasan Şaş cezalı

Galatasaray’da cezalı olan yardımcı antrenör Hasan Şaş, karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle Şaş’a 2 maç men cezası vermişti.

- Taraftardan Terim’e destek, Fenerbahçe aleyhine tezahürat

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim’i tribüne çağırarak destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

- Yeni Malatyaspor’da 2 eksik

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da cezalı olan Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Moryke Fofana maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Kemal Özdeş, maçta Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma ve Umut Bulut’tan oluşan 11 ile takımını sahaya sürdü.

Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için saygı duruşunda bulunuldu.