(ÖZET) Galatasaray - Villarreal maç sonucu: 3-4

Galatasaray , Kulüpler Birliği Vakfı'nın LaLiga ile işbirliği kapsamında düzenlenen dostluk turnuvasındaki ikinci maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, sahasında ağırladığı Villarreal'e de 4-3'lük skorla kaybetti.

Galatasaray'ın gollerini; 42. dakikada Bafetimbi Gomis, 58. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 90+4. dakikada penaltıdan Baran Demiroğlu atarken Villarreal'i galibiyete taşıyan goller; 22. dakikada Francis Coquelin, 27. dakikada Johan Mojica, 32. dakikada Samuel Chukwueze ve 44. dakikada Jorge Pascual'den geldi.

Maçtan dakikalar

GOL | 22. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Francis Coquelin'in kontrol sonrası yaptığı vuruş, konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

GOL | 27. dakikada Johan Mojica, uzak mesafeden kullanılan serbest vuruşta, Villareal adına farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

GOL | 32. dakikada Francis Coquelin'in savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Samuel Chukwueze, sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 0-3.

GOL | 42. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan Yusuf Demir ile kullandığı kornerde gelen ortaya Bafetimbi Gomis'in kafa vuruşu farkı 2'ye indirdi: 1-3.

GOL | 44. dakikada Patrick van Aanholt'un hatası sonrası topla buluşan Samuel Chukwueze'nin pasında Jorge Pascual, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Villarreal'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

GOL | 58. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Özgür Baran Aksaka'nın ortasına Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu, farkı yeniden 2'ye indirdi: 2-4.





GOL | 90+4. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşunda golü bulan Baran Demiroğlu, skoru belirledi: 3-4.

İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Yusuf, Mata, Barış, Gomis

Yedekler: Jankat, Kerem, Yunus, Emirhan, Beknaz, Baran, Ali Yeşilyurt, Caner, Özgür, Efe, Metehan, Ali Turap

Villarreal: Reina, Kiko Femenia, Jorge Cuenca, Aissa Mandi, Johan Mojica, Francis Coquelin, Manu Trigueros, Manu Morlanes, Samuel Chukwueze, Alex Baena, Jorge Pascual

Yedekler: Gianni, Raul Albiol, Capoue, Gerard Moreno, Parejo, Collado, Iosifov, Dela, Quintero