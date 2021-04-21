(ÖZET) Galatasaray - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynandı. 3. sırada yer alan Galatasaray, 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele eşitlik bozulmadı. 76'da Edgar'ın muhteşem golüyle öne geçen Karadeniz devi, 90+6'da kalesini gole kapatamadı. Emre Akbaba'nın golüyle eşitliği yakalayan Aslan, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise BAY geçtiği haftayı 1 puanla kapatan 66 puanlı Galatasaray, farkı azaltma şansını kullanamadı. Üst üste 5. beraberliğini alan Trabzonspor ise 60 puana yükseldi.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Maçın ilk şutu ve tehlikesi Trabzonspor'dan geldi. Edgar'ın uzun pasına hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazdan attığı şutu Muslera rahat bir şekilde kontrol etti.

2' Galatasaray'ın ilk şutu... Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışından kaleyi denedi, top üstten auta çıktı.

4' Ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın attığı sert şutu Muslera son anda çeldi. Dönen topta Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

10' Sağ çaprazda Djaniny topu almak üzereyken Luyindama araya girdi ve topu kornere yolladı. Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen topu Muslera son anda kornere çeldi.

12' Taylan Antalyalı'nın derin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta hemen önündeki Vitor Hugo'ya çarpan top kornere çıktı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında arka direğe doğru ortalanan topu Uğurcan kontrol etti ancak bu sırada yere ters basınca bir sakatlık yaşadı.

19' Uğurcan Çakır için oyun durdu. 7 dakika önce sakatlanan başarılı kalecinin dizine bandaj uygulandı. Tedavisi tamamlanan Uğurcan, oyuna devam ediyor.

25' Djaniny'nin ara pasına hareketlenen Bakasetas, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Luyindama'nın müdahalesiyle istediği vuruşu yapamayan Yunan yıldıza Muslera geçit vermedi. Sağ kanattan kornere ön direkte yükselen Ekuban, topu arkaya aşırttı. Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

27' Maçın ilk sarı kartı Edgar le'ye çıktı. Portekizli stoper, Emre Kılınç'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

38' Baker'ın pasına hareketlenen Djaniny, boş durumda olan Berat'ı gördü. Berat'ın sağ kanattan kaleye paralel gönderdiği topa hiçbir Trabzonsporlu dokunamadı.

44' Sol kanatta topla buluşan Babel, kendisine şut açısı aradı. Ceza sahasına girmeden şutu atan Hollandalı, çerçeveyi bulamadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında bu sezon 4. kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut atamadı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yerine Halil Dervişoğlu oyunda.

İkinci yarı başladı.

54' Galatasaray'da Gedson Fernandes, topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Portekizli orta sahanın yerine Emre Akbaba oyuna dahil oldu.

55' İkinci yarının ilk ciddi tehlikesi Trabzonspor'dan geldi. Ekuban'ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutu Muslera'da kaldı.

56' Galatasaray'da Marcao, Ekuban'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

60' Galatasaray yarı sahasında Emre Kılınç'a faul yapan Bakasetas, sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Yunan yıldız, Trabzonspor'un Karagümrük'ü konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.

65' Ekuban'ın bireysel hatası sonrası topla buluşan Halil Dervişoğlu, ceza sahasının hemen önünde Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilyalı stoper sarı kart gördü, Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Babel'in kullandığı serbest vuruşta top üstten farklı bir şekilde auta gitti.

68' Taylan'ın ara pasına hareketlenen Şener, ceza sahası içerisinde topu sol ayağına aldı ve şutunu çekti. Savunmadan seken top kornere çıktı. Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Kerem'in indirdiği top bir kez daha Bordo Mavili ekip savunmasından döndü.

72' Sağ çizgiden Kerem'in çevirdiği topu ceza sahasının önünde kontrol eden Emre Akbaba'nın attığı şut auta çıktı.

75' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı.

GOL | 76' Bakasetas'ın sol kanattan yaptığı ortayı Luyindama uzaklaştırmak istedi, top Edgar'ın önünde kaldı. Ceza sahasının hemen önünnde topla buluşan Edgar, muhteşem bir şut attı ve topu ağlara gönderdi. Edgar Ie, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligdeki ikinci golünü kaydetti.

77' Trabzonspor'da Nwakaeme yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.

83' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın yerine Arda Turan, Babel'in yerine Ömer Bayram oyunda.

86' Trabzonspor'da Ekuban'ın yerine Flavio oyunda.

86' Galatasaray akınında Arda Turan, sol kanattan kale ağzına doğru topu çevirdi. Oğulcan'ın hamle yaptığı top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

88' Trabzonspor'da Djaniny'nin yerine Afobe, Bakasetas'ın yerine Kamil Ahmet oyunda.

90+2' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir faul pozisyonu sonrasındaki itirazları nedeniyle kulübede sarı kart gördü.

GOL | 90+5' Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Edgar'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı, Sarı Kırmızılı ekip çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Uğurcan'ın sektirdiği top altıpasın içine düştü. Topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda top ağlara gitti.

Mete Kalkavan son düdüğü çaldı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

GALATASARAY: Muslera - Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Fernandes (Dk. 55 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Babel (Dk. 83 Ömer Bayramoğlu)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat Özdemir, Bakasetas (Dk. 89 Afobe), Nwakaeme (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Ekuban (Dk. 86 Flavio), Djaniny (Dk. 89 Kamih Ahmet Çörekçi)

GOLLER: Dk. 90+6 Emre Akbaba (Galatasaray) - Dk. 76 Edgar Ie (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Marcao (Galatasaray) Edgar Ie, Bakasetas, Hugo (Trabzonspor)