(ÖZET) Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı sonucu: 2-1

Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse oldu. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri, son maçından galibiyetle ayrılmak istiyordu.

İstedikleri isim asist yaptı

Cim Bom maça çıktı, 41'de geriye düştü. Aslan'ın istediği isimlerin başında gelen ve karşılaşma öncesinde transferi için Toulouse'la görüştükleri Branco van den Boomen'ın asistinde Rasmus Nicolaisen topu ağlara yolladı.

Gomis uzatmalarda sahnede

İlk yarının son anlarında Galatasaray penaltı kazandı ve Bafetimbi Gomis 45+4'te skoru dengeleyen penaltı golüne imzasını attı ve takımlar soyunma odasına 1-1'le gitti.

Mertens galibiyeti getirdi

İkinci yarıda ise 60'ta sahneye Dries Mertens çıktı. Belçikalı yıldız, ceza yayı üzerinden kazanılan frikikte harika bir şutla kaleciyi avlamayı başardı ve Sarı-Kırmızılılar'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı ve Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oynadığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

42. dakikada Toulouse, Nicolaisen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

45+4. dakikada Bafetimbi Gomis penaltıdan topu filelere gönderdi: 1-1

60. dakikada Galatasaray, Dries Mertens'in ceza yayı üzerinden harika frikiğiyle golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis.

Toulouse: Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Spierings, Van Den Boomen, Chaibi, Ratao, Birmancevic, Dallinga.

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