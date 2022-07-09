(ÖZET) Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçı sonucu: 1-2

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray , buradaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkan Aslan yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.

Çok iyi başladı ama...

Buruk yeni sezon öncesinde tüm isimleri görmek istese de aynı zamanda kazanıp moral depolamak istiyordu. Aslan maça çok iyi başladı. 7'de Emre Akbaba'nın şık asistinde Oğulcan Çağlayan ağları sarstı, Cimbom 1-0 öne geçti. İlk yarıda Sarı-Kırmızılılar baskın futbol oynarken, ikinci devrede biraz daha oyun orta alana döndü. 54'te Rasmus Winther Hojlund savunmadan seken topa gelişine vurdu ve skora dengeyi getirdi.

Abdülkerim'den büyük hata

3 dakika sonra Hojlund bu kez Abdülkerim Bardakcı'nın hatasını affetmedi ve Graz'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikanın ardından karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-1 Avusturya ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Merkur Arena

HAKEMLER: Rene Eisner, Robert Steinacher, Gerald Bauernfeind (Avusturya)

STURM GRAZ: Siebenhandl, Gazibegovic (Dk. 87 Nelson), Affengruber, Wüthrich, Schnegg, Hierlander, Stankovic, Horvat (Dk. 80 Schendl), Prass, Jantscher (Dk. 87Fuseini), Hojlund

GALATASARAY: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 70 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aanholt (Dk. 70 Hamza Yiğit Akman), Taylan Antalyalı (Dk. 70 Diagne), Aytaç Kara (Dk. 87 Efe Akman), Morutan (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 78 Eren Aydın), Emre Kılınç (Dk. 78 Gomis), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Beknaz Almazbekov)

GOLLER: Dk. 7 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray), Dk. 54 ve 57 Hojlund (Sturm Graz)

SARI KART: Dk. 89 Schnegg (Sturm Graz)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

İşte Oğulcan Çağlayan'ın gol vuruşu...

GOL!

7' Aanholt, Emre Akbaba'yı gördü, Emre topuk pasıyla aradan Oğulcan'a gönderdi, Oğulcan şık kontrol edip, ceza sahası içinden uzak köşeye vurdu ve fileleri sarstı: 1-0.

Oğulcan'ın topunun filelerle buluşmasının ardından gol sevinci...

22' Omar orta alandan topu ceza alanına şişirdi, savunmadan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı, Emre'nin yakın mesafeden şutunu kaleci kaleci Siebenhandl çıkardı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı, Merkür Arena'da müthiş bir atmosfer oluşturdu.

ART ARDA HATALAR!

24' Sarı-Kırmızılılar'dan hatalar silsilesi... Önce Taylan orta alandan oyunu sol kanada açmak istedi fakat gönderdiği top çok hızlıydı, Aanholt zorlukla oyun içinde tuttu. Ardından baskıya gelen rakibini çalımlamak isteyen Aanholt topu kaptırdı, Sturm Graz sağ kanattan tehlikeli geldi, arka direğe yapılan ortada Prass vurdu, Okan topu kornere çeldi.

25' Graz korneri kullandı, Okan çift yumrukla uzaklaştırmak istedi, seken topa Hierlander gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

28' Emre Akbaba aradan Emre Kılınç'a bıraktı, Emre sol çizgiden içeri çevirdi, Oğulcan tekte vurdu ancak şutu etkisiz.

42' Aanholt sağ kanattan korneri kullandı, arka direkte boşta kalan Aytaç kafayı vurdu ancak top yandan dışarda.

GOL İPTAL!

45' Aanholt aradan Emre Akbaba'ya oynadı, Emre kaleciyi geçip çizgiden içeri çevirdi, boş kaleye Aanholt topu yuvalardı fakat gol geçersiz. Emre Akbaba'nın topla ilk buluştuğu ana hakem 'ofsayt' diyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takımıyla ilk maçında saha kenarında...

GOL!

54' Graz sağ kanattan etkili geldi, içeri yapılan ortada top Galatasaray savunmasından sekti ve Hojlund ceza alanında topu tamamladı: 1-1.

BİR GOL DAHA!

57' Abdülkerim'in pası kısa düştü, topu kaptırdı, bir anda penaltı noktası üzerinde yine Hojlund topla buluştu ve Okan'ı çaresiz bıraktı. Sturm Graz 2-1 öne geçti.

73' Ceza alanı karambolünde seken topa Horvat vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

ALKIŞ ALDI!

86' Hamza Akman iki rakibinin arasından çıkıp, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti ancak top kalecide kaldı. Hamza'nın bu hareketi tribünlerden alkış aldı.

90' Karşılaşmanın sonuna +3 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Galatasaray 11: Okan, Omar, Emin, Abdülkerim, van Aanholt, Taylan, Aytaç, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Morutan, Oğulcan

Sturm Graz 11: Siebenhandl, Stankovic, Wütrich, Prass, Hojlund, Jantscher, Horvat, Gazibegovic, Hierlander, Schnegg, Affengruber

Galatasaray Yedekler: Batuhan, Gomis, Ömer, Emirhan, Beknaz, Eren, Baran, Ali Turap, Hamza, Efe, Metehan, Diagne

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.