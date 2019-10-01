(ÖZET) Galatasaray - PSG maç sonucu: 0-1 (GS - PSG özet)

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, zorlu mücadeleden 52. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu.

İlk hafta Club Brugge deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Galatasaray, bu maçta da gol bulamayıp mağlup olarak 1 puanda kaldı. İlk hafta maçında Real Madrid'i 3-0 ile geçen PSG ise puanını 6'ya yükseltti.

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CANLI ANLATIM

Maç başladı.

1. dakikada PSG, Angel Di Maria ile şut şansı yakaladı. Arjantinli oyuncunun vuruşu Muslera'da kaldı.

7. dakikada PSG, yine Di Maria ile tehlike yarattı. Uzun topta Di Maria'nın soldan gelişine içeri çevirdiği topu Muslera, Icardi'den önce almayı başardı.

SARI KART | 7. dakikada topu kurtarmak için uzanan Muslera'nın başına müdahalede bulunan Mauro Icardi sarı kart gördü.

Muslera'dan kritik kurtarış!

10. dakikada Di Maria, bu kez PSG adına en net gol fırsatını yakaladı. Meunier'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topta Angel Di Maria, yerden gelen topa gelişine sağ ayağıyla vururken Muslera, çok iyi bir kurtarışla topu kornere yolladı.

15. dakikada Belhanda'nın çıkarken kaybettiği top sonrası Di Maria, ara pasla Icardi'yi topla buluşturmak istedi fakat yine Muslera erken davranıp topu engelledi. Sonrasında Meunier'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

Aslan gole çok yaklaştı!

18. dakikada PSG ceza sahası önünde çoğalmayı başaran Galatasaray, üst üste paslarla Seri'ye şut şansı yaratarak büyük bir gol şansı elde etti. Seri'nin etkili vuruşu az farkla auta gitti.

26. dakikada Di Maria'nın sol kanattaki Bernat'a attığı uzun topta Mariano araya girse de istediği gibi uzaklaştıramadı ve Bernat'ın yaptığı aşırtma vuruş üstten dışarı gitti.

29. dakikada PSG, sol kanattan bir korner kullandı ki Di Maria'nın ortasını Luyindama karşılarken dönen topa Meunier'nin gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten dışarı gitti.

35. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Nzonzi, topu kafayla Falcao'ya aktarmak isterken Kimpembe araya giren isim oldu.

38. dakikada PSG'de Gueye uzaktan şansını denerken yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

SARI KART | PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, maçın hakemine yönelik tepkisi sonrası 39. dakikada sarı kart gördü.

İlk yarının son bölümünde Galatasaray, rakip yarı sahada etkili olsa da gol çıkmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

48. dakikada Galatasaray, ceza sahası dışı sol çaprazından tehlikeli olabilecek bir noktada serbest vuruş şansı elde etti. Seri'nin direkt kaleye yaptığı vuruşu Keylor Navas, direk dibinden kornere yolladı.

Muslera yine kalesinde devleşti!

51. dakikada Di Maria, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşu Muslera kurtarmayı başardı.

GOL | 52. dakikada savunma arkasına atılan topta bu kez Sarabia, yine Muslera ile karşı karşıya kaldı. Sarabia'nın yanındaki Icardi'ye bıraktığı topta Arjantinli golcü boş kaleye topu ağlara bıraktı.

PSG savunması çizgiden çıkardı!

55. dakikada Falcao, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Ağlara yönelen topu son anda PSG savunması çıkardı.

57. dakikada Galatasaray, yine gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta Falcao, sol çizgiden içeri Babel'e topu çevirdi. Hollandalı oyuncunun vuruşu PSG savunmasına takıldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada golün sahibi Icardi kenara gelirken Kylian Mbappe oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 62. dakikada Galatasaray'da Belhanda kenara geldi ve Sofiane Feghouli oyuna dahil oldu.

62. dakikada yine savunma arkasına Di Maria'ya atılan topta Arjantinli oyuncunun ceza sahası içindeki Mbappe'ye doğru çevirdiği topu, Galatasaray savunmasında Luyindama uzaklaştırdı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Babel oyundan çıkarken Andone oyuna dahil oldu.

68. dakikada Galatasaray, ceza sahası ön çizgisinde Marcao'ya yapılan müdahale sonrası tehlikeli olabilecek bir serbest vuruş şansı elde etti.

69. dakikada Radamel Falcao'nun kullandığı serbest vuruşta top, üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PSG'de 70. dakikada Sarabia oyundan çıkarken Choupo-Moting oyuna dahil oldu.

75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Di Maria'nın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Meunier'nin yakın mesafeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

76. dakikada PSG, Mbappe & Choupo Moting ikilisiyle etkili geldi. Moting'in Mbappe'ye bıraktığı topta Fransız yıldızın sol çaprazdan yaptığı vuruşu Muslera, çıkardı ve top kornere gitti.

77. dakikada korneri kullanan PSG'de yapılan orta sonucu kafa vuruşunu yapan Thiago Silva'nın topu yandan auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 78. dakikada Nagatomo oyundan çıkarken Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

SARI KART | 80. dakikada PSG'de Angel Di Maria, Seri'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 83. dakikada PSG'de Di Maria oyundan çıkarken Ander Herrera oyuna dahil oldu.

86. dakikada Verratti sağ kanattan serbest vuruşu kullanırken yaptığı ortada Marquinhos'un kafası üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika süre ilave edildi.

SARI KART | 90+3. dakikada PSG'de Seri'ye yaptığı faul sonrası Ander Herrerra sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmayınca konuk ekip karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.