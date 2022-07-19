(ÖZET) Galatasaray-Pardubice maçı sonucu: 0-0

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , 4. ve son hazırlık maçını Pardubice ile oynadı. Sturm Graz ve MOL Fehervar'a kaybetmesinin ardından Sigma Olomouc'u 2-0'la geçen Aslan, Çekya ekibi karşısında da tutuk kaldı. ,

Zayıf rakibini mağlup edip Avusturya etabını moralli tamamlamak isteyen Cimbom sahada istediklerini yapamayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Sarı Kırmızılılar, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

3' Pardubice iyi paslarla geldi, Hlavaty ceza yayının az gerisinden vurdu, top Okan'ın kucağında kaldı.

EMİN SAKATLANDI!

4' Emin, Lupac'la girdiği hava topunda yere düşerken ters bastı ve sağ ayak bileğinde problem oluştu. Oyuna devam edemeyen Emin'in yerine Metehan Baltacı oyunda.

OKAN'DAN NET KURTARIŞ

20' Ceza alanındaki karambolde top Cerny'nin önünde kaldı, 37 yaşındaki emektar santrforun yakın mesafeden şutunu Okan çıkardı.

22' Sol çaprazdan Emre Kılınç çizgiye inip, geriye doğru çıkarttı, Berkan çaprazdan gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

DİREK!

43' Kazımcan sol kanattan ortaladı, Oğulcan penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten auta gitti.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

52' Sol çaprazdan gelişine yerden sektirilerek çekilen şut Okan'da kalıyor.

73' Yunus Akgün şansını denedi, kaleci başarılı.

OKAN'DAN ŞIK KURTARIŞ

90' Sol kanattan ceza alanına orta geldi, David Huf iyi yükseldi vurdu ancak Okan şık bir şekilde topu kornere çeliyor.

Mücadele sona erdi.

Galatasaray 11'i: Okan Kocuk, Omar, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Berkan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Morutan, Oğulcan Çağlayan

Pardubice 11'i: Markovic, Rosa, Toml, Vicek, Helesic, Janosek, Lupac, Hlavaty, Solil, Leandro, Cerny

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)