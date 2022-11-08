(ÖZET) Galatasaray-Ofspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapatan Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi, 4. Tur maçında 3. Lig temsilcisi Ofspor'u etti. Teknik direktör Okan Buruk, son haftalarda fazla şans veremediği oyuncuların son durumunu görmek için sahaya rotasyonlu bir kadro sürdü. İleri uçta Gomis ve Seferovic, merkezde Berkan ve Midtsjö, geride Metehan ve Ross ile kalede Okan gibi her an ilk 11'e zorlayan, ancak maç eksiği bulunan oyuncular, Ofspor karşısında Okan hocanın gözüne girmeye çalıştı.

Nef Stadı'nda oynanan ve Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada ilk gol Karadeniz ekibinden geldi, Ofspor 18. dakikada Miraç Türkyılmaz'la öne geçti. Golün ardından Bordo Sarılılar'ın kalesini adeta abluka altına alan Galatasaray, 37. dakikada Haris Seferovic'le eşitliği yakaladı. Başta Bafetimbi Gomis olmak üzere birçok net pozisyondan yararlanamayan Cimbom, aradığı golü 79. dakikada Berkan Kutlu ile buldu.

Sarı Kırmızılı ekipteki kariyerinde ilk kez gol sevincini yaşayan Berkan, skoru belirledi ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.









MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Juan Mata'nın ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir Galatasaraylı oyuncu dokunamadı.

13' Haris Seferovic'in kale önünde yaptığı sert vuruşta kaleci Burak, son anda topu çelmeyi başardı. Dönen topta sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında kafa vuran Gomis, çerçeveyi bulamadı.

GOL | 18' Mustafa Emin Birinci’nin pasında orta sahanın solunda topla buluşan Miraç Türkyılmaz, ceza yayı önüne gelip çaprazdan çok sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1

19' van Aanholt'un sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Mata, kaleye yakın mesafede istediği vuruşu yapamadı. Seken topta Gomis'in şutunda top üstten auta çıktı.

21' Bafetimbi Gomis'in ceza sahasının sağ çaprazından attığı sert şutta top yandan auta gitti.

22' Mata’nın pasıyla soldan son çizgiye inen Seferovic, kale sahası önüne çevirdi. Gomis’in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Burak topu ayaklarıyla çıkardı.

25' Mata'nın ara pasına hareketlenen Seferovic'in soldan içeri çevirdiği topa Gomis hareketlendi. Fransız yıldızın dokunuşunda top üstten auta çıktı.

29' Galatasaray'da sakatlanan Mathias Ross, soyunma odasına gitti. Danimarkalı stoperin yerine Emin Bayram oyunda.

30' Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Gomis kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

GOL | 37' Fransız sağ bek Leo Dubois'nın arka direğe gönderdiği topu Seferovic, göğsüyle kontrol etti. Kale önünde sağ ayağıyla sert bir vuruş yapan İsviçreli forvet, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray eşitliği yakaladı. 1-1

45+1' Ofspor'da Miraç Türkyılmaz, ceza sahasında Leo Dubois'nın müdahelesi sonrası yerde kaldı. Karadeniz ekibinde futbolcular ve teknik heyet penaltı beklerken hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı başladı.

49' Galatasaray çok net bir fırsattan yararlanamadı. Midtsjo'nün ara pasına hareketlenen Seferovic, sol çaprazdan topu ceza sahasına çevirdi. Gomis'in penaltı noktasında gelişine yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

50' Juan Mata'nın yaptığı ortada Metehan Baltacı'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

46' Ofspor'da Ömer Çetinbaş, Oktay Bala'nın yerine oyunda.

58' Yunus Akgün, son çizgiye indi ve şutunu attı. Top doğrudan auta çıktı.

59' Galatasaray'da Yunus Akgün ile Leo Dubois kenarda, Barış Alper Yılmaz ile Sacha Boey oyunda.

66' Seferovic'in pasına hareketlenen Barış Alper, şutunu atamadı. Top kaleci Burak'ta.

71' Midtsjö'nün ceza sahasına gönderdiği topa Gomis vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topta Berkan'ın şutta top bir kez daha savunmadan geri geldi.

72' Sacha Boey'nin kale önünde yaptığı vuruşta top farklı şekilde üstten auta çıktı.

GOL | 79' Juan Mata'nın yerden bıraktığı topa gelişine sert bir vuruş yapan Berkan, ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. 2-1

82' Ofspor'da Miraç Türkyılmaz ve Hamza İpekci kenara geldi, Talha Cevahiroğlu ile Gökdeniz Gür oyuna girdi.

85' Galatasaray'da Haris Seferovic'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Fredrik Midtsjö'nün yerine Özgür Baran Aksaka oyunda.

88' Patrick van Aanholt'un arka direğe gönderdiği topa koşan Barış istediği gibi vuramadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Galatasaray, sahasında Ofspor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

STAT: Nef

HAKEMLER: Cihan Aydın, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık

Galatasaray: Okan Kocuk - Dubois (Dk. 59 Boey), Ross (Dk. 29 Emin Bayram), Metehan Baltacı, van Aanholt, Yunus Akgün (Dk. 59 Barış Alper Yılmaz), Berkan, Midtsjö (Dk. 85 Özgür Baran Aksaka), Mata, Seferovic (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu), Gomis

OFSPOR: Mızhat Burak - Bora Ulu, Ali Osman Karnapoğlu, Muhammed Serdar Yazıcı, Ahmet Aktaş, Hamza İpekçi (Dk. 82 Gökdeniz Gür), Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci (Dk. 54 Muhammed Furkan Işık), Miraç Türkyılmaz (Dk. 82 Talha Cevahiroğlu), Oktay Bala (Dk. 46 Ömer Çetinbaş), Vedat Erçin (Dk. 72 Sertan Vatansever)

GOLLER: Dk. 37 Seferovic, Dk. 79 Berkan Kutlu (Galatasaray) - Dk. 18 Miraç Türkyılmaz (Ofspor)

SARI KARTLAR: Vedat Erçin, Muhammed Furkan Işık (Ofspor)