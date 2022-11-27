(ÖZET) Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 91-97

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Fenerbahçe, deplasman ekibi konumunda olduğu mücadeleyi 97-91'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, ligdeki 7. maçında da galibiyete uzanarak namağlup unvanını korudu. Maça gelirken son 2 haftayı galibiyetle geçen Galatasaray ise bu serisini sürdüremedi ve 8. maçında 5. yenilgisini aldı.





Maçtan bölümler

Ligin savunma anlamında en başarılı iki ekibinin mücadelesinde ilk periyot, oldukça yüksek skorlu geçti. Periyodun ikinci bölümünde etkinliğini artıran Fenerbahçe, Şehmus Hazer'den gelen son saniye üçlüğüyle de periyodu 23-31 önde tamamladı.

İlk periyodun bitmesine 39 saniye kala Nigel Hayes-Davis ve Yunus Emre Sonsırma arasında yaşanan gerilim sonrasında sahaya yabancı maddelerin atılması ile ilk anons gerçekleştirildi.

İlk periyot sonucu: Galatasaray Nef 23-31 Fenerbahçe Beko

İkinci periyotta bitime 6:59 kala Dee Bost'un hızlı hücumdaki turnikesi, 33-32 ile Galatasaray'ı öne geçirdi. Çeyreğin son bölümünde Dylan Ennis ve Dee Bost ile etkili olan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 51-46 ile üstün tamamlamayı başardı.

İlk yarı sonucu : Galatasaray Nef 51-46 Fenerbahçe Beko

Üçüncü periyodun son bölümü özellikle iki takımın karşılıklı üç sayılık basketleriyle geçti. Galatasaray'da Yunus Emre Sonsırma ve Tyrus McGee'nin dış şut isabetlerine Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile karşılık verdi. Fenerbahçe, ilk iki periyodun sonunda olduğu gibi üçüncü periyodun da sonunda basketi bulmayı başardı. Scottie Wilbekin'in üçlüğü periyot sonunda Fenerbahçe'yi 70-72'lik üstünlüğe taşıdı.

Wilbekin'in periyot sonundaki üç sayılık isabetine ilişkin sevincinin ardından sahaya yeniden yabancı maddeler atıldı ve ikinci anons gerçekleştirildi.

Üçüncü periyot sonucu: Galatasaray Nef 70-72 Fenerbahçe Beko

Son çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun üç sayılık isabetleri devam etti. 7:34 kala Metecan Birsen'in isabeti, Fenerbahçe'yi 73-80'lik üstünlüğe taşıdı.

Wilbekin sakatlandı

Fenerbahçe Beko'da maçın yıldızı Scottie Wilbekin, karşılaşmanın bitimine 2:06 kala dizinden yaşadığı bir sakatlık sonucunda yerde kaldı ve sağlık ekibinin yardımıyla kenara gelebildi.

Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, 1:23 kala yine Metecan Birsen'den bulduğu üç sayılık basketle durumu 84-97 yaptı. Son anlarda bir seri yakalayan Galatasaray, skoru 91-97'ye getirse de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maç sonucu: Galatasaray Nef 91-97 Fenerbahçe Beko

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Burak Yılmaz

GALATASARAY NEF: Bost 25, Ennis 27, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 11, Mahir Ağva, Floyd 2, McGee 13, Sadık Emir Kabaca 5, Yunus Emre Sonsırma 5

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 14, Wilbekin 22, Hayes-Davis 19, Metecan Birsen 15, Booker 11, Motley 4, Şehmus Hazer 4, Edwards 8, Biberovic, Melih Mahmutoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 23-31

İLK YARI: 51-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-72

5 FAUL: 36.51 Motley (Fenerbahçe Beko)

Pistiolis ve Itoudis ilk kez rakip

Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında iki takımın başantrenörleri ilk kez birbirine rakip oldu. Dimitris Itoudis ve Andreas Pistiolis, bir dönem Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Zeljko Obradovic'in Panathinaikos'ta yardımcılığını yapmıştı. Ardından Dimitris Itoudis, 2013 yılında Banvit'in başantrenörlüğüne getirilmiş ve Pistiolis de Itoudis'in yardımcısı olmuştu. Daha sonra bu ikili, Itoudis'in başantrenörlüğünde 2014-2022 yılları arasında Rusya ekibi CSKA Moskova'da birlikte görev almıştı. 19 Mart 2022'de Pistiolis Galatasaray'ın başantrenörlüğüne getirilirken; 19 Haziran 2022'de de Itoudis, Fenerbahçe'nin başantrenörü olmuştu. Kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olan iki Yunan koçun ilk randevusunda kazanan 97-91'lik skorla Dimitris Itoudis oldu.