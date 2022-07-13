(ÖZET) Galatasaray - MOL Fehervar maç sonucu: 0-1
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Sturm Graz'a 2-1 kaybeden Okan Buruk yönetimindeki Aslan, MOL Fehervar'a da 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 32. dakikada Kenan Kodro kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Sturm Graz'la karşılaşan ve öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Aslan, MOL Fehervar'a ise 1-0'lık skorla yenildi.
Profertil Arena Hartberg'in ev sahipliği yaptığı mücadelede gol perdesini 32. dakikada Kenan Kordo'nun golüyle MOL Fehervar açtı. Karşılaşmanın ilk yarısı Macar ekibinn 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar
1'| Van Aanholt'un pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.
6'| Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, şutunu gönderdi. Barajdan seken top kornere gitti.
17'| Fehervar'da sağ kantta tyopla buluşan Nego, ceza sahasına doğru kat ederek Petryak'a doğru pasını aktardı. Araya giren kaleci Batuhan Şen, topu kontrol etmeyi başardı.
22'| Fehervar yarı sahasında topla buluşan Emre Akbaba ara pasında topu Kerem Aktürkoğlu'na katardı. Ceza sahasına giren genç futbolcunun şutunda top kaleci Kovacs'ta kaldı.
24'| Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği topa Mostafa Mohamed hareketlendi ve şutunu gönderdi. Kaleci Kovacs son anda gole izin vermedi.
GOL | MOL Fehervar 32. dakikada Kenan Kodro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken yaşadığı top kaybı sonrası, Attila'nın pasında topla buluşan Petrak yerden kale alanına çevirdi. Kenan Kodro, vuruşunda topu ağlara gönderdi.
42'| Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına yönelen Yunus Akgün'ün pasında Mostafa Mohamed topla buluştu. Mısırlı futbolcunun şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı MOL Fehervar'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
48'| Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba şutunu gönderdi. Kaleci Kovacs son anda köşeye uzanarak topu kontrol etti.
57'| Abdülkerim Bardakcı'nın sağ kanada doğru uzun pasında Yunus Akgün topa hareketlendi. Topu kontrol eden genç futbolcu, pasını Gomis'e aktardı. Gomis'in vuruşunda kaleci Kovacs topu kornere çeldi.
61'| Ön alanda bası yapan Galatasaray'ın kazandığı topta Yunus Akgün ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Bir kez daha kaleci Kovacs gole izin vermedi.
65'| Fehervar'ın hızlı hücumunda sağ kanattan ceza sahasına giren Dardai, arka direğe doğru pasını aktardı. Makarenko topa yetişemedi.
77'| Galatasaray savunmasının hatası sonrası topu önünde bulan Fiola vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top auta çıktı.
83'| Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Genç futbolcunun şutunda top az farkla auta gitti.
85'| Ceza sahası dışında topla buluşan Bumba'nın şutunda kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.
MAÇ SONUCU | Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Fehervar, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın 11'i
Galatasaray: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mohamed
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:
9 Temmuz Cumartesi:
20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
19 Temmuz Salı:
19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)
Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.