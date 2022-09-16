(ÖZET) Galatasaray - Konyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'în 7. haftasının açılış maçında Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir form yakalayan ve yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray sahasında bu karşılaşmaya kadar kadar kalesinde gol bile görmeyen İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor 'u konuk etti. Taraftarlarının da desteğiyle Sarı-Kırmızılı ekip, Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puana uzandı.

Nef Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya taraftarının da desteği ile etkili başlayan Galatasaray, 1. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Portekizli futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile ilk kez fileleri havalandırırkeni Konyaspor ise bu sezon Süper Lig'de ise kez kalesinde gol gördü. Geriye düşmesinin ardından ataklarını sıklaştıran Yeşil-Beyazlı ekip 15. dakikada Endri Cekici'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının geri kalan bölümünde iki takım da etkili hücumlar gelitirmiş olsa da gol sesi çıkmadı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. İkinci yarıda tempo daha düşük olsa da 82. dakikada Calvo'nun kendi kalesine attığı gol ile Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor 10 kişi kaldı

Konyaspor'da kaleci Sehic, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Değişiklik hakkı kalmayan Konyaspor'da kaleye Adil Demirbağ geçti. Dört değişikliği üç farklı zamanda kullanan Konyaspor, kurallar gereğince değişiklik yapamadı.





Üst üste 3. galibiyet

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. kez kazanan Galatasaray puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon ilk kez mağlup olan Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Maç golle başladı

GOL | Galatasaray, maçın henüz 1. dakikasında Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden topu kurtaran Sacha Boey ceza sahası içindeki Sergio Oliveira'ya pasını aktardı. Oliveira vuruşunda fileleri havalandırdı.

6'| Zymer Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Endri Cekici vuruşunu yaptı. Kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.

Skora denge geldi

GOL | Konyaspor, 15. dakikada Endri Cekici'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Endri Cekici ceza sahası dışından uzak mesafeden şansını denedi ve topu ağlara gönderdi.

23'| Konyaspor gole çok yaklaştı, kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammet Demir, pasını Amir Hadziahmetovic'e aktardı. Amir Hadziahmetovic'in şutunda top önce Victor Nelsson'a sonra ise direğe çarptı.

24'| Konyaspor'un atağı sonrası hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Yunus Akgün'ün sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Sacha Boey vuruşunu yaptı. Top yandan az farkla auta gitti.

Bir direk daha

27'| Konyaspor bir kez daha direği geçemedi. Sergio Oliveira'nın kaptırdığı topta Endri Cekici'nin ceza sahası dışından vuruşu üst direkten oyun alanına geri geldi.

30'| Konyaspor'da bir gol atan ve bir şutu da direkten dönen Endri Çekiçi, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Cebrail Karayel'e bıraktı.

33'| Sol kanattan Sacha Boey'in ceza sahasına çevirdiği topa Bafetimbi Gomis vurdu, savunma topu karşıladı. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamlamak istedi, savunmaya çarpan top kornere gitti.

44'| Konyaspor etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topta Soner Dikmen gelişine vurdu. Muslera net gol şansına izin vermedi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

50'| Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Amir Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Sarı-Kırmızılı ekip kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mertens'in kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

55'| Konyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Demir kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Muslera'da kaldı.

66'| Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş kaleci Sehic'de kaldı.

71'| Galatasaray'da Sergio Oliveira ceza sahası dışından sert şutunda topu kaleye gönderdi. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.

GOL | Galatasaray 82. dakikada Calvo'nun kendi kalesine attığı gol ile 2-1 öne geçti. Sol kanattan Leo Dubois'nın ceza sahasına gönderdiği topu ön direkte Calvo, kendi ağlarına gönderdi.

Konyaspor 10 kişi

Kırmızı kart | Konyaspor'da kaleci Sehic, 89. dakikada Icardi ile yaşadığı tartışma sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Değişiklik hakkı kalmayan Konyaspor'da kaleye Adil Demirbağ geçti. Dört değişikliği üç farklı zamanda kullanan Konyaspor, kurallar gereğince değişiklik yapamadı.

MAÇ SONUCU | Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray-Konyaspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Bytyqi, Muhammet